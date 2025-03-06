Билли Корган назвал The Smashing Pumpkins одной из самых непонятых групп

Фронтмен американского рок-бэнда The Smashing Pumpkins Билли Корган считает свой коллектив одной из самых непонятых групп в истории рок-н-ролла. Он также предполагает, что эта ситуация может измениться.

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Корган отметил, что такие группы, как Nickelback и Creed, после многих лет ненависти наконец-то получили признание. Он думает, что то же самое в будущем случится и с The Smashing Pumpkins. «Время расскажет мою историю намного лучше, чем я сам», — заявил он в подкасте The Joe Rogan Experience.

Билли Корган также считает, что его группу не понимают, так как в самом начале карьеры они выставляли себя в СМИ несерьёзно. Он признался, что тогда выстраивал свой образ наподобие американских комиков Энди Кауфмана и Боба Змуды.

Группа The Smashing Pumpkins была образована в 1988 году. За всё время существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов. Последний из них — Aghori Mhori Mei — был представлен в августе 2024-го.

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