Рэйчел Зеглер представила первую песню из фильма «Белоснежка»

Американская актриса и певица Рэйчел Зеглер исполнила новую песню под названием Waiting On A Wish. Она войдёт в саундтрек фильма-мюзикла «Белоснежка», в котором Зеглер сыграла главную роль. Мировая премьера картины должна состояться 21 марта.

© CAP/TFS/globallookpress.com, Рамблер

В своих социальных сетях Зеглер написала, что была поражена, когда впервые услышала эту песню в 2021 году. Она также отметила, что возможность исполнить совершенно новый трек для Disney, наполненный «сердечностью, стремлением, силой и надеждой», — это большая честь для неё.

Авторами композиции выступили продюсеры Бендж Пасек и Джастин Пол, которые ранее работали над фильмами «Ла-Ла-Ленд», «Величайший шоумен» и другими.

Студия Disney также представила клип на песню, в котором можно увидеть несколько кадров из фильма.

Грядущая картина от режиссёра Марка Уэбба является киноадаптацией мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Роль злой королевы в нём сыграет актриса Галь Гадот.

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