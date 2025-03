Новая песня Леди Гаги Perfect Celebrity была вдохновлена группой The Cure

Американская певица Леди Гага призналась, что её электро-гранжевый трек Perfect Celebrity, был вдохновлён рок-группой The Cure и их песней Never Enough. Композиция войдёт в грядущий альбом Гаги MAYHEM, релиз которого состоится 7 марта.

Певица сказала, что этот трек, вероятно, станет «самой злой песней» в её лонгплее. Она даже заявила, что Perfect Celebrity чуть не стало рабочим названием пластинки.

«В этой песне много энергии девяностых. Девяностые были временем, когда я подростком влюбилась в музыку», — поделилась Леди Гага. Её слова цитирует издание NME.

Ранее певица рассказала, что на написание трека Blade of Grass, который также войдёт в альбом, её вдохновил жених Майкл Полански.

