Ольга Серябкина выпустила мини-альбом «Весна»: романтика в электропоп-звучании

Российская поп-певица Ольга Серябкина представила новый мини-альбом «Весна». В него вошли четыре трека, в которых ярко чувствуется фирменный стиль певицы. Его можно описать как смесь поп-музыки, техно и хауса.

© Соцсети Ольги Серябкиной, Рамблер

Ольга Серябкина впервые стала известна российским слушателям как участница первого состава гёрлз-бэнда SEREBRO. В 2019 году она покинула коллектив, с которым выступала 13 лет, и полностью сосредоточилась на сольном творчестве. В 2020-м Серябкина прекратила сотрудничество с лейблом Максима Фадеева MALFA и начала выпускать песни под собственным именем. До этого она работала под псевдонимом MOLLY.

Мини-альбом «Весна» стал первым крупным проектом Серябкиной с 2022 года. За несколько дней до релиза она описала его в своём Telegram-канале: «Новый ЕР — про чувства, самые искренние признания и те эмоции, которые особенно ярко ощущаются именно весной. И почему-то именно этой весной я хочу, чтобы каждый чувствовал себя так же ярко, как это ощущалось в 15 лет».

Романтичное настроение стало связующей составляющей всего мини-альбома. В нём Ольга Серябкина показывает различные грани любви. В «Весне» — это электризующая тяга к другому человеку, в «Если бы» — сожаления о прошлом, в «Медляке с Олей» — юношеская ревность, в «На лето» — яркие и светлые чувства. Благодаря этому у Серябкиной получилось создать целостный, а не разрозненный релиз.

При этом треки в EP не похожи друг на друга. Например, «Медляк с Олей» больше подходит для клубных вечеринок, а «Если бы» — для меланхоличных размышлений в одиночестве. Вероятно, на это повлиял тот факт, что над проектом работали сразу три продюсера: Даниил Бабичев, Анатолий Алексеев и Callmearco. Сама Серябкина отвечала за тексты всех композиций. Она также принимала участие в написании музыки к песне «Если бы».

В новом релизе Ольга Серябкина повторяет свою формулу успеха, сочетая электропоп с любовной лирикой. Это и раньше звучало трендово, но сейчас такой стиль всё больше и больше привлекает внимание аудитории. Поэтому с большой вероятностью песни из мини-альбома Серябкиной «Весна» задержатся в российских чартах.

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