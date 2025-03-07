Лена Катина и Маша Янковская, исполнительница «Сигма Боя», обсуждают коллаборацию

Экс-участница группы «Тату» Лена Катина в эксклюзивном комментарии «Рамблеру» подтвердила, что обсуждает совместный проект с Машей Янковской. Молодая артистка прославилась хитом «Сигма Бой», который она исполнила вместе с Betsy.

© Соцсети Маши Янковской, Рамблер

По признанию Катиной, она познакомилась с Янковской в гримёрке на съёмках. Они сразу начали приятно общаться и записали два совместных видео для соцсетей. Один ролик под песню «Сигма Бой», а второй — под хит «Тату» «Нас не догонят». Обе артистки занимали 7-ю строчку в мировом чарте Billboard с этими композициями. Это свидетельствует о популярности этих песен не только в России, но и за рубежом.

«Что касается коллаборации, тоже обсуждаем. Может быть, что-нибудь и получится», — отметила Катина.

Артистка считает предметом гордости, что Россия снова высоко забирается в иностранных чартах, но призвала не сравнивать «Тату» и молодое поколение: «Всё-таки у нас совсем разные идеологии проектов и имиджи».

С 2009 года Лена Катина развивает сольную музыкальную карьеру.

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