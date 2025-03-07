Леди Гага выпустила альбом MAYHEM: привычная экспрессия в новом рок-звучании

Американская певица Леди Гага представила свой седьмой студийный альбом MAYHEM, состоящий из 14 треков. В нём она реанимирует свою репутацию после провала фильма «Джокер: Безумие на двоих» и вновь ломает ожидания фанатов. В обзорном материале от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной читайте о том, каким получился новый лонгплей Леди Гаги и почему его стоит послушать.

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Когда Гага назвала точную дату релиза в начале января, она вскользь упомянула о возвращении к поп-музыке, которую любили её ранние фанаты. Теорию о том, что MAYHEM будет выполнен в духе дебютного студийника Гаги The Fame, подтвердили предрелизные синглы Abracadabra и Disease. Когда долгожданный альбом всё-таки вышел, фанаты были удивлены, потому что Гага выпустила пластинку в роковом звучании с примесью диско. Привычный мрачный электропоп певицы здесь тоже встречается, но он не перетягивает внимание на себя.

В MAYHEM чувствуется влияние таких культовых музыкантов, как Принс, Майкл Джексон и The Cure. Но больше всего в нём самой Леди Гаги, которая вновь сияет в своём буйстве и экспрессии. Одними из самых удачных треков в лонгплее можно назвать песни Garden of Eden о мимолётной страсти и рефлексивную Perfect Celebrity. В них Гага не сдерживает себя и даёт волю своим эмоциям.

В самый конец пластинки Леди Гага поместила романтичные баллады Blade Of Grass и Die With A Smile с Бруно Марсом. Последняя была выпущена в августе 2024-го и уже успела наделать шуму в чартах. Эти треки в финале успокаивают накал страстей альбома и оставляют после себя возвышенное чувство.

В недавнем интервью Гага утверждала, что в этот раз не будет придерживаться единого стиля, как она делала в прошлых альбомах. Она сдержала своё слово, потому что треки MAYHEM действительно разножанровые. Но пластинка всё равно получилась цельной из-за общей дерзости альбома.

Новый лонгплей Леди Гаги MAYHEM понравится как старым фанатам певицы, так и тем, кому близки рок и гранж. В этот раз артистка, опираясь на свои старые принципы, создаёт нечто новое и неожиданное.

Леди Гага рассказала, чем Mayhem отличается от других её альбомов