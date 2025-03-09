Новые музыкальные релизы на русском: NЮ, Настасья Самбурская и OBLADAET

Певец NЮ открыто признаётся в своих чувствах, Настасья Самбурская разыгрывает музыкальную драму, а OBLADAET читает агрессивный рэп. О самых интересных музыкальных релизах прошедшей недели читайте в новой подборке от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

© Соцсети Настасьи Самбурской, Soyuz Music, Label Believe Russia & CIS, Рамблер

Синглы недели

NЮ — «Я так тебя люблю»

© Soyuz Music

Жанр: поп

Юрий Николаенко, он же NЮ, поражает своей работоспособностью. В конце февраля он представил альбом «Когда мы были львами», а теперь выпускает сингл «Я так тебя люблю». Новый трек не так метафоричен, как лонгплей. В нём Николаенко прямым текстом выражает свои чувства. Помогают ему в этом гитарные соло.

Наша Таня — «Сёстры»

Жанр: поп

В феминистском сингле «Сёстры», приуроченном к 8 Марта, певица Наша Таня поёт о женской солидарности и поддержке. Артистка аккуратно призывает слушательниц объединиться в борьбе с угнетением: «Возле меня мои сёстры, те, кто после меня будут рушить стену». Для этой непростой темы Наша Таня выбрала спокойную манеру повествования и чёткие ритмы.

PIZZA, NAVAI — Грустный эконом

© Издательство Монолит

Жанр: поп

Группа PIZZA, образованная Сергеем Приказчиковым, выпустила неожиданную коллаборацию с хип-хоп-исполнителем NAVAI. В меланхоличной песне они поют под гитарные переборы об остывших чувствах. Музыканты смело играют с образами. Уснувшую любовь они сравнивают с невкусным вином, а своё состояние с «грустным» экономклассом в самолёте.

Жанр: поп

Валерий Меладзе точно умеет петь о женщинах с остринкой и без лишнего пафоса. В центре сюжета нового сингла находится героиня, которая сводит мужчину с ума своими неожиданными играми. Страстности композиции добавляют женский бэк-вокал и инструментальные соло. Автором музыки и слов трека выступил небезызвестный Константин Меладзе.

Валерия — «Ты с небес»

© Valeriya & Prigozhin Production

Жанр: поп

11 апреля певица Валерия представит свой последний альбом. Пока же она подогревает к нему интерес выпуском нового сингла «Ты с небес». Главная тема песни — это любовь, которая может объединить даже самых разных людей. В этот раз Валерия оставляет нежность и поёт под клубные дип-хаус-биты.

Жанр: поп

Актриса и певица Настасья Самбурская представила новую чувственную композицию с латинскими мотивами «Небо стонет». Эмоциональное пение Настасьи почти стирает грань между музыкой и театром. В центре сюжета нового трека находится бурный роман, от которого героиню бросает в дрожь.

тима ищет свет — «потанцуй со мной»

© S&P Digital

Жанр: инди-поп

В своём новом сингле Тимофей Якимов, выступающий под псевдонимом тима ищет свет, поёт о тихой и искренней любви. Как и в своём вирусном треке «волна», он строит песню на звучании акустической гитары. Благодаря меланхоличной мелодии композиция звучит очень успокаивающе и воодушевляюще.

Kai Angel — quiet turn up

Жанр: хип-хоп

В новом треке рэпер Дмитрий Ицков, он же Kai Angel, вновь смешивает лирику на английском и русском. Песня звучит меланхолично и отстранённо из-за автотюнового вокала и минималистичных битов. Сингл посвящён привычным для хип-хопа темам успеха и эротичной романтики.

Biicla, Mirèle — «Без тебя»

© ystem 108

Жанр: электроника

Электронный продюсер Biicla объединился с инди-поп-певицей Mirèle для создания холодного трека об ушедших чувствах. Большую часть песни повторяется строчка «Без тебя», которая звучит очень механично из-за наложенных на неё эффектов. В куплете композиции врывается настоящий нежный голос Mirèle. К нему добавляются суматошные и нагруженные биты.

Альбомы недели

Kedr Livanskiy — Myrthus Myth

Жанр: электроника

Исполнительница Яна Кедрина, выступающая под псевдонимом Kedr Livanskiy, в новом альбоме отказывается от танцевальных битов и уходит в минималистичное звучание. Пластинка Myrthus Myth отличается от предыдущих работ Яны, но в ней всё ещё чувствуются присущие певице сказочность и мечтательность.

Акцент в лонгплее Myrthus Myth сделан не на инструментале, а на переливающемся воздушном вокале Яны. Плавно текущий альбом погружает слушателей в медитативное состояние. А аккуратные природные звуки напоминают о тёплой весне.

«БАЗАР» — «Санта Муэрте»

Жанр: инди, латина

«Санта Муэрте» — пятый студийный альбом от дуэта, состоящего из Дмитрия Милаева и Дмитрия Неустроева. Названием пластинки послужило наименование религиозного культа «Святая Смерть», распространённого в Мексике и США. Это объясняет наличие латинских мотивов, которыми проникнут весь альбом.

Лонгплей временами представляет собой карнавальное веселье, например трек «Вплотную». Но по большей части он звучит спокойно и размеренно, что помогает слушателям погрузиться в собственные размышления.

OBLADAET — «735»

Жанр: хип-хоп

Рэпер Назар Вотяков, он же OBLADAET, выпустил шестой студийный альбом «735». В него вошли 16 энергичных треков в агрессивном и мощном звучании. В лонгплее также отметились Yasmi, Icegergert, Enzo from the Block и Полка.

Название альбома отражает не только дату релиза, но и важный код для лора исполнителя. Эта цифра ранее встречалась в его песне 735 PROBLEMS, а также на его мерче.

Среди хвастливых композиций оказался и дисс-трек. В «Электронике» рэпер делает выпады в сторону хип-хоп-исполнителей OG Buda, Mayot, Unki и создателя объединения RNDM Crew Алексея Рожкова.

Ольга Серябкина выпустила мини-альбом «Весна»: романтика в электропоп-звучании