Лариса Долина анонсировала конкурс для авторов песен
Народная артистка России Лариса Долина открыла новый конкурс для авторов песен. Творческий проект получил название «Мы — будущее». Заявки на участие в нём принимаются до 16 марта. Результаты будут объявлены 21 марта.
Прошедшие отбор получат возможность поучаствовать в записи нового альбома, стать частью творческого сообщества и поработать с командой профессионалов и лейблом. Для авторов песен состоится обучающий интенсив, который пройдёт с 11 по 13 апреля в Москве.
К заявке требуется приложить ссылку на песню с социально значимой темой. Подробности о проведении конкурса можно узнать на сайте проекта.
Главным организатором выступила музыкальная академия Ларисы Долиной. Певица открыла её в 2022 году.
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