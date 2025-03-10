Лариса Долина анонсировала конкурс для авторов песен

Народная артистка России Лариса Долина открыла новый конкурс для авторов песен. Творческий проект получил название «Мы — будущее». Заявки на участие в нём принимаются до 16 марта. Результаты будут объявлены 21 марта.

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Прошедшие отбор получат возможность поучаствовать в записи нового альбома, стать частью творческого сообщества и поработать с командой профессионалов и лейблом. Для авторов песен состоится обучающий интенсив, который пройдёт с 11 по 13 апреля в Москве.

К заявке требуется приложить ссылку на песню с социально значимой темой. Подробности о проведении конкурса можно узнать на сайте проекта.

Главным организатором выступила музыкальная академия Ларисы Долиной. Певица открыла её в 2022 году.

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