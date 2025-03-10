Massive Attack отправили в космос кавер на песню «Гражданской обороны»

Британский трип-хоп-бэнд Massive Attack запустил в космос свой кавер на песню «Всё идёт по плану» от культовой панк-группы «Гражданская оборона». Об этом музыканты рассказали в соцсетях.

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Событие прошло в рамках арт-инсталляции Piccadilly Un:Plugged в Лондоне. В ней также приняли участие группа The Avalanches, барабанщик Мозес Бойд и другие артисты.

Музыка была отправлена на Луну с помощью технологии Earth-Moon-Earth. Передача осуществлялась через радиотелескоп Ловелла в обсерватории Jodrell Bank. Отразившись от поверхности спутника, песни вернулись обратно на Землю с уникальным инопланетным звучанием.

Оригинальная композиция «Всё идёт по плану» была написана Егором Летовым в конце восьмидесятых. Massive Attack впервые исполнили её на русском в 2013 году в коллаборации с режиссёром Адамом Кёртисом.

Ранее свой трек на Луну отправила американская группа Imagine Dragons.

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