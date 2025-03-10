Джин Симмонс из KISS продаёт фанатам шанс стать его ассистентом на один день

Один из основателей легендарной глэм-рок-группы KISS Джин Симмонс даст своим поклонникам возможность стать его ассистентом на день во время тура. Но за это им придётся заплатить немалую сумму.

© Axel Heimken/globallookpress.com, Рамблер

В преддверии гастролей, которые стартуют 3 апреля в американском городе Анахайме, Джин Симмонс выложил на свой сайт несколько предложений для фанатов.

Первое из них называется The Gene Simmons Bass Experience. При его покупке поклонник встретится с Симмонсом после выступления. Как указано в описании, у фаната будет возможность лично убедиться в том, что Джин Симмонс «очень практичный, весёлый и разбирается практически в любой теме». Кроме этого поклонник также сможет забрать одну из бас-гитар артиста. Если он возьмёт инструмент, на котором Симмонс играл на сцене, то заплатить ему придётся 12 500 долларов (примерно 1 098 528 рублей). Если выберет ту бас-гитару, которую музыкант не использовал, то сумма составит 6 500 долларов (примерно 571 174 рубля).

Другое предложение (The Ultimate Gene Simmons Experience) позволит поклоннику стать личным ассистентом артиста на день. Помимо множества дополнительных преимуществ (футболка, бейсболка, подписанный сет-лист), эта услуга даст возможность помогать группе подготовиться к концерту, а также присутствовать на саундчеке и тусоваться за кулисами. Кроме этого Симмонс представит ассистента-фаната во время шоу и отдаст ему свою бас-гитару, на которой он играл на репетиции. Это предложение стоит 12 495 долларов (примерно 1 098 397 рублей).

Вне зависимости от того, какую услугу выберет поклонник, ему нужно будет дополнительно заплатить за билет.

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