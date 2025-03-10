Джин Симмонс из KISS продаёт фанатам шанс стать его ассистентом на один день

Один из основателей легендарной глэм-рок-группы KISS Джин Симмонс даст своим поклонникам возможность стать его ассистентом на день во время тура. Но за это им придётся заплатить немалую сумму.

Джин Симмонс из KISS продаёт фанатам шанс стать его ассистентом на один день
© Axel Heimken/globallookpress.com, Рамблер

В преддверии гастролей, которые стартуют 3 апреля в американском городе Анахайме, Джин Симмонс выложил на свой сайт несколько предложений для фанатов.

Первое из них называется The Gene Simmons Bass Experience. При его покупке поклонник встретится с Симмонсом после выступления. Как указано в описании, у фаната будет возможность лично убедиться в том, что Джин Симмонс «очень практичный, весёлый и разбирается практически в любой теме». Кроме этого поклонник также сможет забрать одну из бас-гитар артиста. Если он возьмёт инструмент, на котором Симмонс играл на сцене, то заплатить ему придётся 12 500 долларов (примерно 1 098 528 рублей). Если выберет ту бас-гитару, которую музыкант не использовал, то сумма составит 6 500 долларов (примерно 571 174 рубля).

Другое предложение (The Ultimate Gene Simmons Experience) позволит поклоннику стать личным ассистентом артиста на день. Помимо множества дополнительных преимуществ (футболка, бейсболка, подписанный сет-лист), эта услуга даст возможность помогать группе подготовиться к концерту, а также присутствовать на саундчеке и тусоваться за кулисами. Кроме этого Симмонс представит ассистента-фаната во время шоу и отдаст ему свою бас-гитару, на которой он играл на репетиции. Это предложение стоит 12 495 долларов (примерно 1 098 397 рублей).

Вне зависимости от того, какую услугу выберет поклонник, ему нужно будет дополнительно заплатить за билет.

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Джин Симмонс