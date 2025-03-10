Группа «Моя Мишель» выпустила клип на новый сингл «Город ангелов»

Российская поп-группа «Моя Мишель» представила музыкальное видео на песню «Город ангелов». Сингл войдёт в грядущий альбом коллектива «Ангелы и не очень», выход которого намечен на конец марта. Режиссёром романтичного клипа выступил Артём Кияшко, который уже не раз работал с группой.

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«Могут ли ангелы жить среди нас? Что, если бы они действительно обитали в нашем мире? Как они выбирали бы сердца, достойные любви, и как бы вписывались в нашу повседневную жизнь?» — говорится в описании к видео.

По сюжету клипа два ангела помогают людям найти свою любовь, работая в агентстве «Купидон». Главные роли сыграли солистка группы Таня Ткачук и актёр Даниил Воробьёв («Комбинация», «Майор Гром», «Жить Жизнь», «Почему ты?»). В видео также снялся популярный тру-крайм-блогер Фауст.

Ранее рэпер Баста выпустил клип на свой трек «Последний рейв» с отсылками на фильм Джима Джармуша «Кофе и сигареты». Музыкант сам выступил режиссёром ролика.

Баста срежиссировал клип в стиле Джармуша на свою новую песню «Последний рейв»