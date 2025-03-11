Эксперт объяснил, почему Billboard назвал Doechii «Женщиной года»

Американская хип-хоп-исполнительница Джейла Джаймия Хикмон, более известная под псевдонимом Doechii, получит награду «Женщина года» на премии Billboard Women in Music. Мероприятие пройдёт 29 марта в Калифорнии. «Рамблер» поговорил с музыкальным экспертом и выяснил, почему лауреатом стала именно она.

© Javier Rojas/globallookpress.com, Рамблер

В 2023 году на этой же премии Doechii получила титул «Восходящая звезда». За прошедшие два года артистка достигла ещё больших успехов. Среди артистов, с которыми ей удалось поработать, — Кэти Перри, Tyler, the Creator, Дженни из BLACKPINK и другие. Даже рэпер Кендрик Ламар заявил, что Doechii «самая жёсткая» хип-хоп-исполнительница на сегодня.

В начале февраля 2025-го Doechii получила свою первую статуэтку «Грэмми» за микстейп Alligator Bites Never Heal, который был признан «Лучшим рэп-альбомом года». Doechii стала третьей женщиной в истории премии, удостоившейся награды в этой номинации.

Со званием «Женщина года» у артистки похожая история, потому что до Doechii его получала только одна рэперша — Карди Би. Но, как рассказал «Рамблеру» музыкальный эксперт Александр Кондуков, новый титул не имеет такого же большого значения для исполнительницы в сравнении с «Грэмми».

Обычно премии раздают тем артистам, которые готовы приехать на церемонию в удобное время. Наверное, с её логистикой всё решалось куда проще, чем с более крупными звёздами. К тому же Billboard два года назад назвал Doechii «восходящей звездой». В этом есть своя последовательность, которую в музыкальной индустрии США очень ценят. Александр Кондуков музыкальный и киноэксперт

Кондуков объяснил востребованность Doechii тем, что у неё драматичная история. В прошлом у неё были и бойфренд-абьюзер, и профессиональные неудачи. После её победы на «Грэмми» в сети завирусилось видео 2020 года, в котором Doechii рассказывает, что её уволили: «Думаю, завтра я просто пойду по студиям и буду спрашивать, есть ли у них свободные стажировки. Сейчас мне нечего терять». Кроме этого артистка не скрывает своей бисексуальности (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В мире хип-хопа музыкальным бизнесменам нужен персонаж мученического типа, который всего добился сам, как боксёр в фильме «Рокки». При этом необходимо, чтобы он вписывался в арт-перформансы и любые эксцентричные съёмки. В этом отношении Doechii — наследница Грейс Джонс и немного Леди Гаги. Она брутальная и талантливая. Она также умеет танцевать и любит дико наряжаться. Таких в рэпе ещё не было. Александр Кондуков музыкальный и киноэксперт

На премии Billboard Women in Music кроме Doechii будут отмечены наградами K-pop-группа aespa, хип-хоп-исполнительница GloRilla, певицы Грейси Абрамс, Дженни из BLACKPINK, Меган Трейнор, Тайла и другие.

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