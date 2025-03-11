Лев Лещенко заявил, что он «вынужден» слушать музыку молодых артистов

Культовый советский артист Лев Лещенко высказался о творчестве молодых современных исполнителей. Музыкант подчеркнул, что «вынужден» быть близко знакомым с их музыкой, так как это его работа.

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Беседуя с журналистами после выступления рэпера Loc-Dog, Лещенко подчеркнул, что обычно слушает поп-музыку. Артист отметил, что в силу своей деятельности он должен знать, кто такие Мари Краймбрери и Клава Кока. Лещенко сделал акцент на том, что говорит это «без иронии». Слова артиста цитирует Telegram-канал «Звездач».

Советский вокалист не только посетил концерт Loc-Dog, но и появился на сцене, чтобы исполнить дуэтную песню «Мы будем жить». Композиция была опубликована в 2021 году. До этого Лещенко снялся в клипе Loc-Dog «Солнце взойдёт».

За последние несколько лет артист также выпустил совместные песни с певцом Алексеем Воробьёвым, исполнительницей Зарой и диджей-дуэтом Filatov & Karas.

Ранее поп-исполнитель Дмитрий Маликов заявил, что работает с молодыми музыкантами для собственного развития.

Дмитрий Маликов признался, зачем делает дуэты с молодыми артистами