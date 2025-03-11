Хеви-метал-группа Iron Maiden выпустит иллюстрированную книгу о своей карьере

Британская хеви-метал-группа Iron Maiden анонсировала выход книги Infinite Dreams («Бесконечные мечты»), посвящённой 50-летней истории коллектива. Пролог к ней напишет басист Стив Харрис, а эпилог — фронтмен Брюс Дикинсон.

© Francesco Castaldo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com, Рамблер

Премьера книги состоится 7 октября 2025 года. Её создатели соберут под твёрдой обложкой десятки визуальных материалов. В книгу войдут культовые иллюстрации к синглам и альбомам, фотографии музыкальных инструментов участников Iron Maiden и сценических декораций, копии рукописных текстов, а также различные «архивные артефакты». На страницах также будут представлены снимки самих музыкантов — некоторые из них прежде нигде не показывались.

Сейчас доступен предзаказ книги, сообщает NME. Её стоимость оценивается в 50 британских фунтов. Эта сумма примерно равна 5500 рублям.

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