Куценко, Пересильд, Горошко: неочевидные актёры с музыкальными карьерами

Многие почитатели современного кинематографа не знают, что у некоторых российских актёров есть ещё и музыкальная карьера. Вован из «Реальных пацанов» читает юмористический хип-хоп, а Лобанов из «Интернов» исполняет бунтарский рок. «Рамблер» отобрал неочевидные примеры актёров, которые реализуют себя и в музыке.

© Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com, соцсети Юлии Пересильд, соцсети Сергея Горошко, Рамблер

Хип-хоп-карьера Владимира Селиванова, ставшего известным после участия в комедийном сериале «Реальные пацаны» (2010–2023), одна из наиболее успешных среди всех артистов этого списка. VAVAN выпустил дебютный сингл «Как хорошо» в 2018-м, а спустя два года подписал профессиональный контракт с крупнейшим российским лейблом Sony Music Russia. Впоследствии организация была переименована в Koala Music, резидентом которой VAVAN остаётся и сегодня.

Сейчас в его дискографии всего один лонгплей «Женщины. Свобода» 2016 года, десятки успешных синглов и коллаборации с крупными отечественными артистами. В их числе — поп-дуэт Galibri & Mavik, группа «Руки Вверх!» и сайд-проект Басты «Ноггано».

© Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Музыкальная карьера российского актёра Гоши Куценко насчитывает уже более 20 лет. За это время артист выпустил несколько альбомов как сольно, так и с группой «ГК», названной его инициалами. В 2014-м Куценко даже стал композитором сериала «Неформат», в котором также сыграл главную роль. Проект не снискал популярности среди зрителей и был закрыт после первого сезона.

Последний сольный лонгплей Куценко «Слова под музыку» вышел в 2024 году. Активное участие в его записи принимала известная театральная артистка и певица Юлия Пак.

Юлия Пересильд

© Соцсети Юлии Пересильд

Юлия Пересильд, российская актриса и лидер рок-группы «Мандрагора», — единственная женщина в этой подборке. О существовании её коллектива стало известно только в марте 2024 года, но официальной датой рождения «Мандрагоры» называют 17 января.

Помимо самой артистки, в состав вошли четыре опытных музыканта: гитарист Владимир Корниенко, ударник Станислав Опойченков, басист Семён Лепёшкин и клавишник Александр Тевелев. Первое выступление «Мандрагоры» состоялось в телепрограмме «Квартирник у Маргулиса». Пока что песни коллектива существуют исключительно в живом исполнении, но музыканты активно работают над дебютным альбомом. Дата премьеры пока неизвестна.

© Соцсети Сергея Горошко

Российский актёр Сергей Горошко хорошо известен поклонникам франшизы «Майор Гром»: в серии фильмов, выходившей с 2021 по 2024 год, артист сыграл роль злодея, Сергея Разумовского. Горошко также известен как участник рэп-батлов. Пока ему не удалось одержать ни одной победы. С 2023 года актёр принял участие в четырёх поединках против рэперов Otto, Ирен и других.

Горошко также задействован в собственной рок-группе Chill Cheese. Хотя её костяк собрался ещё в 2014 году, музыканты начали выпускать песни только в 2023-м. Сегодня в дискографии группы несколько синглов и десятки выступлений в разных городах России — Туле, Москве, Санкт-Петербурге и других.

Александр Ильин — младший

Панк-рок-группу «План Ломоносова» российский актёр Александр Ильин — младший собрал в 2010-м параллельно со съёмками в медицинском ситкоме «Интерны» (2010–2016). В этом сериале артист сыграл роль обаятельного, но грубоватого будущего врача Семёна Лобанова. Помимо Ильина, к «Плану Ломоносова» присоединились басист Андрей Шморгун, гитаристы Денис Хромых и Андрей Обухов.

За короткое время коллектив сумел добиться популярности на панк-сцене и записать несколько коллабораций с известными музыкантами. В 2012-м коллектив выпустил сингл «Не торопись» с участием ныне покойного Михаила Горшенёва из панк-группы «Король и Шут» и лидера рок-группы «НАИВ» Александра Иванова. Тремя годами позже у «Плана Ломоносова» вышла совместная песня с фронтменом группы «Монгол Шуудан» Валерием Скородедом.

Коллектив выпустил семь студийных альбомов. Каждый релиз сопровождался порядковым номером. Исключением стал лишь лонгплей «Облако в штанах» (2016), представлявший собой переложение на музыку одноимённой поэмы Владимира Маяковского.

© Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Актёр Риналь Мухаметов, известный по роли в инопланетных блокбастерах «Притяжение» (2017) и «Вторжение» (2019) Фёдора Бондарчука, выпускает альтернативную рок-музыку под псевдонимом RINAL. Под этим именем вышли мини-альбомы «Дым» (2020), «Силуэт» (2021) и STEKLA (2024). Мухаметов хорошо владеет ударными, а также упоминал, что хочет освоить фортепиано и клавишные инструменты. Тексты и музыку для композиций артист пишет самостоятельно.

В интервью журналу «Hello!» Мухаметов признался, что изначально приехал в Москву, чтобы стать рок-звездой, но его затянула актёрская карьера. К музыке артист вернулся только во времена пандемии.

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