Спиваков впервые за 20 лет выступит в Санкт-Петербургской филармонии как скрипач

Владимир Спиваков впервые за 20 лет предстанет перед публикой Большого зала Санкт-Петербургской филармонии в качестве скрипача. Он выступит в дуэте с пианистом Денисом Мацуевым.

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Во время концерта, который состоится 12 марта в 20:00, прозвучат скрипичные сонаты Сезара Франка и Иоганнеса Брамса.

Двое музыкантов уже встречались на этой сцене несколько месяцев назад. Но тогда Денис Мацуев солировал, а Владимир Спиваков дирижировал.

Сольные выступления Спивакова возобновились в 2024 году. Мацуев признался, что он был причастен к возвращению маэстро. «Спиваков — величайший, абсолютно гениальный скрипач нашего времени. Таких примеров в мировом исполнительском искусстве ещё не было, чтобы в 80 лет играть настолько технически и эмоционально сложную программу», — рассказал пианист. Его слова цитирует пресс-служба филармонии.

Ранее в роли дирижёра дебютировал российский оперный бас Ильдар Абдразаков.

Оперный певец Ильдар Абдразаков дебютировал как дирижёр