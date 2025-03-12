«Ария» и The Hatters выступят на фестивале «Дикая Мята»

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» постепенно раскрывает лайнап артистов. Уже известно, что в этом году на опен-эйре выступят «Ария», The Hatters, «Хлеб», «Три дня дождя», Zoloto, Saluki, polnalyubvi, Yan Dilan и другие. Фестиваль пройдёт с 12 по 15 июня в Тульской области.

© Страница группы «Хлеб» в VK; страница группы «Ария» в VK; страница группы The Hatters в VK; Рамблер

«Дикая Мята» традиционно приглашает группу-легенду. В 2025-м ею станет «Ария». Рок-коллектив, отмечающий в этом году своё 40-летие, впервые выступит на фестивале. Как обещают организаторы в пресс-релизе, в сет «Арии» войдут как новые песни, так и любимые публикой хиты.

На фестивале также выступит рок-группа The Hatters. Ожидается, что она представит «фантастическое шоу». На сегодня «Дикая Мята» — это единственный опен-эйр, в котором группа подтвердила своё участие.

«Дикая Мята» отличается своей мультижанровостью. «Единственный формат, который существует для нас, — это отсутствие формата. Конечно, есть критерии таланта, исполнительского уровня, искренности, сердечности, если хотите, но только не формата», — рассказал продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Ранее стало известно, что арт-кемп «Дикая Мята», организованный на месте ежегодного музыкального фестиваля «Дикая Мята», запустил пятидневную программу восстановления для музыкантов.

Кемпинг «Дикая Мята» запустил программу восстановления для музыкантов