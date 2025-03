Том Йорк и Марк Притчард анонсировали совместный альбом Tall Tales

Лидер рок-группы Radiohead Том Йорк объединился с электронным музыкантом Марком Притчардом для записи нового альбома. Выход пластинки, получившей название Tall Tales, намечен на 9 мая.

«Tall Tales очень важен для меня. Я надеюсь, что люди поймут и услышат это», — написал Том Йорк в своих социальных сетях. Он также рассказал, что Притчард прислал ему записи ещё во время локдауна. Когда Йорк послушал их, то сразу понял, что ему нужно бросить всё, чем он занимался, и сконцентрироваться на этом проекте.

В день анонса альбома Йорк и Притчард выпустили сингл This Conversation is Missing Your Voice. На него вышел клип от режиссёра и иллюстратора Джонатана Завады. Кроме этого трека в лонгплей войдёт и ранее представленная песня Back in the Game.

Прошлый год у Тома Йорка выдался крайне плодотворным. Вместе со своим сайд-проектом The Smile он выпустил два лонгплея: Wall Of Eyes и Cutouts. При этом последний студийный альбом Radiohead «A Moon Shaped Pool» вышел в 2016 году.

