Эксперты объяснили причины популярности трека «Матушка» Татьяны Куртуковой

В январе 2024-го вся Россия в унисон запела песню «Матушка» Татьяны Куртуковой. Год спустя композиция не теряет популярности, отечественные политики даже называют её «народной». «Рамблер» побеседовал с музыкальными экспертами и узнал, что помогает «Матушке» оставаться хитом.

© Страница Татьяны Куртуковой в VK; Рамблер

Сама песня вышла ещё в 2022 году. Автором текста к ней был Пётр Андреев, который сотрудничает с Куртуковой и сегодня. В различных интервью певица рассказывала о том, что с детства полюбила русскую культуру, поэтому с удовольствием начала исполнять народную музыку и выступать в традиционных костюмах. Сегодня Куртукова регулярно появляется на сцене в русских сарафанах и платках.

Изначально песня добилась успеха за рубежом. Как Андреев рассказал в интервью РИА «ФедералПресс», вскоре после премьеры композиция «взорвала США, Германию и Италию». До того как приобрести популярность в России, «Матушка» успела набрать 710 миллионов просмотров в зарубежном TikTok. Зимой 2024 года песня «Матушка» завирусилась в России.

Ролики с песней появляются в соцсетях до сих пор: её поют люди разных возрастов. Нередко они надевают на головы платки и снимаются в традиционных русских нарядах. Иногда песня сопровождает ролики с другим сюжетом. Например, в декабре 2024-го в TikTok-аккаунте французского футбольного чемпионата «Лига 1» был опубликован ролик с участием вратаря клуба «Олимпик Марсель» Херонимо Рульи. Под строчки о «святой Руси» и «белую берёзоньку» спортсмен ловил мячи различной сложности. Не исключено, что иностранцам просто нравятся мелодия и звучание трека и что они не задумываются о её смысле.

Зимой этого года интернет-пользователи активно обсуждали ролик из французского горнолыжного курорта Куршевель. На видео российские туристы размахивают триколором и поют «Матушку».

Сегодня количество просмотров роликов под эту песню в TikTok перевалило уже за 2,4 миллиарда. Самих видео насчитывается больше 723 тысяч, притом больше всего их снимается в США. Статистику Пётр Андреев предоставил в Национальную службу новостей.

Слушать «Матушку» больше всего любят в России: по информации автора песни, здесь её прослушали более 50 миллионов раз. Композиция также популярна в Белоруссии (более миллиона прослушиваний), Казахстане (более 996 тысяч), Германии (более 770 тысяч), Индии (более 315 тысяч) и других странах.

Первый клип на песню, опубликованный одновременно с ней в 2022 году, с той поры собрал больше 50 миллионов просмотров на YouTube. В 2024-м был снят второй. В нём Татьяна предстала в пяти традиционных нарядах, каждый из которых представлял культуру народов России. За неделю после премьеры ролик сумел набрать свыше 700 тысяч просмотров, а чуть меньше чем за год — больше 20 миллионов.

По словам музыкальных экспертов, песне удалось стать народной благодаря мелодичности и «душевному» исполнению. К тому же ей повезло «выстрелить» в тяжёлое для страны время и сплотить нацию. Медиаэксперт Павел Рудченко отметил, что, если бы песню спел другой артист, а не Татьяна Куртукова, она могла бы и не добиться такой популярности.

Эта песня сочетает в себе, во-первых, качественное исполнение вокальное, во-вторых, душевное исполнение. Куртукова не просто передала смысл песни, но и вложила свои душевные качества. Так же как песня Михаила Шуфутинского «3 сентября». Там тоже определённое исполнение артиста сыграло на хитовости песни. Павел Рудченко продюсер, медиаэксперт, музыкальный критик

Критик уверен, что на хитовость композиции также повлияла контрастная аранжировка. Совмещение фольклорных мотивов с танцевальными ритмами в отечественной музыке не распространено, и это помогло «Матушке» привлечь внимание и войти в сердца слушателей.

Схожего мнения придерживается музыкальный критик Евгений Бабичев. Эксперт подчеркнул, что песня написана таким образом, что её действительно можно спутать с народной.

Эта песня из разряда тех, когда хочется собираться за столом на кухне и добавить что-то новое к стандартному набору всенародно любимых песен. Там как раз и припев такой мелодичный. Как наши люди любят говорить, «чтобы душа развернулась». Евгений Бабичев музыкальный критик, медиаэксперт

Бабичев поставил вирусность «Матушки» в один ряд с песней «Выйду в поле с конём», а также с творчеством Надежды Кадышевой. Эксперт подчеркнул, что, хотя у этих композиций есть конкретные авторы Игорь Матвиенко и Александр Костюк, они звучат так, словно относятся к народному творчеству и передаются из поколения в поколение. Критик также отметил, что его приятно удивляет интерес к этим песням подростков и тинейджеров.

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов отдельно подчеркнул ту роль, которую играют поклонники Куртуковой. Познакомившись с певицей после успеха «Матушки», слушатели искренне прониклись её творчеством и продолжают активно поддерживать исполнительницу. Эксперт сравнил поклонников артистки с огромной аудиторией крупных поп-звёзд — Полины Гагариной, Димы Билана и Сергея Лазарева.

Музыкантов держит аудитория, она для артиста — самое важное. Если не будет аудитории, артист просто падает с пьедестала почёта и перестаёт быть узнаваемым. Тогда гонорары на выступления падают в разы. Сергей Дворцов музыкальный продюсер, шоумен

Композиция «Матушка» не только отлично вписалась во всеобщий тренд на фольклорную музыку в России. Благодаря качественной аранжировке и контрасту народного исполнения с современными поп-инструментами песня срабатывает как хит, способный зацепить человека из любой страны.

Талант и профессионализм Татьяны Куртуковой тоже внесли вклад в её популярность. Но именно фан-база артистки держит песню на верхушках хит-парадов и не позволяет ей быть забытой.

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