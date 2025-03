В апреле в прокат выйдет документальный фильм о жизни Йоко Оно и Джона Леннона

12 марта вышел первый трейлер документального фильма «С глазу на глаз: Джон и Йоко». Его снял режиссёр Кевин Макдональд, дважды лауреат премии «Оскар». В фильме рассказывается о нескольких годах, которые знаменитая пара прожила в квартире в Гринвич-Виллидж. В мировой прокат лента выйдет 11 апреля 2025 года.

© Ben Ross & Leonora Golberg/www.capitalpictures.com/www.globallookpress.com, Рамблер

В центре документального фильма съёмки и музыка с совместного выступления Йоко и Джона. Благотворительный концерт One to One состоялся в августе 1972 года в Мэдисон-сквер-гарден. Вся прибыль была перечислена в пользу школы Уиллоубрук для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Тот концерт стал единственным совместным выступлением Йоко и Джона после распада группы The Beatles в 1970 году. Помимо этого, в фильме показана жизнь Леннона и Оно в течение тех 18 месяцев, что они находились в Гринвич-Виллидж. Специально для этой ленты их сын Шон восстановил аудиозапись и видеосъёмки концерта.

Впервые «С глазу на глаз» был показан на фестивалях в Венеции, в Теллуриде и на Санденсе в 2024 году. Режиссёр Кевин Макдональд за свою карьеру снял 11 документальных и художественных фильмов. Некоторые из них удостоились престижных наград. Например, «Однажды в сентябре» взял «Оскара», а «Уитни», документальный фильм об Уитни Хьюстон, в 2019 году получил «Грэмми».

