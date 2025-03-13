Певица Марина Хлебникова рассказала о самом важном совете Градского

Известная российская певица Марина Хлебникова вспомнила важный совет, который ей дал композитор Александр Градский: стараться быть непохожей на других исполнителей.

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«Не бойтесь быть непохожими. Чем больше вы будете не походить на других, тем легче вам будет запомниться людям», — вспоминает в интервью «Газете.ру» Хлебникова. Этот важный совет она услышала от композитора Александра Градского, который был её учителем по классу эстрады в Гнесинском училище. «Была ещё вторая часть совета, тоже очень важная: „Если хотите понять, что из себя представляете, опирайтесь на хороших редакторов“. У меня в своё время было четыре музыкальных редактора, и все — с хорошим консерваторским образованием».

Ещё будучи студенткой Гнесинского училища, она начала работать у Бари Алибасова в его группе «Интеграл», а потом недолгое время в группе «На-На». В дальнейшем Хлебникова успешно развивала сольную карьеру, выпустила девять альбомов. Последний, «Жизнь», вышел в 2021 году. Больше всего артистка известна по таким песням, как «Чашка кофию» и «Солнышко моё, вставай!».

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