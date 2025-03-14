Певица Валерия опровергла слухи об уходе со сцены

Известная российская певица Валерия опровергла, что в ближайшие три года завершит свою карьеру.

© Пелагия Тихонова/РИА Новости, Рамблер

«Когда созрею, скажу: “Всё, отчаливаю!” — но это пока не тот случай, потому что как раз сейчас у меня самый активный период», — высказалась Валерия в подкасте «По каверочку».

Ранее муж Валерии и продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его супруга «рассматривает возможность завершения певческой карьеры и гастролей» в ближайшие три года.

Как уже сообщал «Рамблер», новый альбом Валерии увидит свет 11 апреля этого года. Два первых сингла с него, «Ураган» и «Ты с небес», уже доступны в стримингах. За музыку отвечал сын Валерии продюсер Артемий Шульгин.

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