Сын Бекхэма стал музыкантом и записывается с группой The Kooks

Круз Бекхэм, сын бывшего футболиста Дэвида Бэкхема и певицы и предпринимательницы Виктории, решил строить карьеру музыканта. Записываться ему помогает инди-коллектив The Kooks. Коллеги по проекту хвалят его «очень хороший вкус».

«Мы начали с обсуждения ранних Bee Gees, а сегодня не так много людей, с которыми я могу об этом поговорить, — рассказал фронтмен The Kooks Люк Притчард британскому таблоиду The Sun. — Потом начали вместе сочинять песни, так и сдружились. Мне нравится помогать ему строить свою карьеру в музыке». Плодов совместного творчества пока никто из них не показывал, однако у самих The Kooks 14 марта вышел свежий сингл Sunny Baby, который стал их первой работой за несколько лет. Песня войдет в их грядущий альбом Never/Know, выход которого намечен на 9 мая.

Группа The Kooks возникла в 2004 году и с того момента выпустила четыре альбома. Наиболее интересной и коммерчески успешной считается их дебютная работа Inside In/Inside Out. Она вышла в 2006 году и содержала несколько больших хитов вроде Ooh La и You Don’t Love Me. В том же году группа была признана лучшим исполнителем Великобритании и Ирландии и лучшим новым исполнителем на церемонии журнала Q.