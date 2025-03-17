Уилл Смит объявил дату своего первого за двадцать лет альбома

Актёр и певец Уилл Смит объявил о выходе нового альбома 28 марта, спустя 20 лет с момента релиза его прошлой сольной работы Lost and Found.

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Альбом получил название Based on A True Story («Основано на реальной истории»), об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на пресс-службу актёра. Новый полноформатник Смита будет состоять из 14 треков. Вместе с ним над релизом работали диджей Джаззи Джефф, Тейана Тейлор и Джек Росс. В первом сингле Beautiful Scars Смит посотрудничал с Биг Шоном и Obangain.

Несмотря на то что Уилл Смит больше всего известен как успешный киноактёр по таким фильмам, как «Люди в чёрном» и «Дикий, дикий Запад», свою творческую карьеру он начал в качестве хип-хоп-исполнителя ещё в конце 1980-х. Тогда он выступал под псевдонимом Fresh Prince и в тандеме с Джаззи Джеффом. Вместе они записали несколько успешных альбомов вроде Rock The House в 1987 году. Сольная музыкальная карьера Смита достигла пика спустя десять лет, когда у него вышли успешные альбомы Big Willie Style и Willennium.

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