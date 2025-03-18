HammAli & Navai объявили даты прощальных концертов

Знаменитый российский поп-дуэт HammAli & Navai объявил о прекращении совместной деятельности и планирует провести серию прощальных концертов. Уже объявлены даты концертов в Москве и Санкт-Петербурге — 25 и 30 мая.

© Соцсети HammAli & Navai, Рамблер

Прощальные концерты известного дуэта состоятся в московском ДС «Мегаспорт» 25 и 30 мая в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. «Будут и известные всем хиты, и неожиданные гости, и море драйва, и нотки ностальгии», — приводит цитаты из пресс-релиза агентство Intermedia.

Стоит заметить, что это не первое подобное заявление HammAli & Navai. В 2021 году они уже говорили, что планируют прекратить совместную деятельность, а их альбом «Когда хорошему человеку плохо» станет последним. Спустя год на премии «Новое радио Awards 2022» они признались, что у них «был план, который провалился»: «Мы хотели выпустить альбом, потом заявить о распаде группы. Далее мы хотели создать новый бэнд с другими именами как альтер эго, но нам стало лень этим заниматься».

HammAli & Navai — один из самых популярных дуэтов на российской музыкальной сцене. Группа возникла в 2016 году и за это время записала серию успешных хитов: «Прятки», «Пустите меня на танцпол», «Девочка-война», «Птичка» и другие. В 2023 году на премии Ru.TV они были признаны «Лучшим хип-хоп-проектом».

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