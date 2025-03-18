Умер отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров

На 93-м году жизни скончался болгарский, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров. Об этом сообщил его сын Филипп Киркоров в своих соцсетях.

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«Я больше не ребёнок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушёл из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров. Но из сердца ты не уйдёшь никогда. Цените каждое мгновение, проведённое с родными», — написал Филипп Киркоров.

Свой творческий путь Бедрос Филиппович Киркоров начал с выступлений в военном ансамбле и продолжил в оперном театре Варны, где его заметил советский композитор Арно Бабаджанян. В Советском Союзе Бедрос получил высшее музыкальное образование. В дальнейшем он выступал в концертных программах Леонида Утёсова, где исполнял одну из самых известных своих песен «Алёша». Впоследствии на лейбле «Мелодия» у него была выпущена большая сольная пластинка, в которую вошли 12 песен. Имел звания народного артиста Народной республики Болгария, а также заслуженного и народного артиста РФ.

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