Стали известны творческие планы Ромы Зверя

Лидер группы «Звери» Роман «Зверь» Билык работает над изданием автобиографии, а в Санкт-Петербурге состоится фотовыставка его работ.

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У Ромы Зверя ранее уже выходили две книги: в 2006 году роман «Дожди-пистолеты», в котором рассказывается о его жизни в Таганроге и последующем переезде в Москву. В 2017 году вышла ещё одна книга, «Солнце за нас», где рассказывалось уже о том, что случилось с ним и с группой в момент феноменального успеха. Как сообщает «Газета.ру», обе эти книги лягут в основу расширенной биографии, над которой сейчас работает музыкант.

Помимо книги, летом в Санкт-Петербурге у Романа состоится фотовыставка «Привиделось», на которой будет выставлено более 70 неизвестных работ.

Группа «Звери» возникла в 2001 году и считается одной из самых популярных российских рок-групп этого столетия. Она девять раз побеждала в соответствующей номинации на премии телеканала «МузТВ», а журнал Forbes включал её участников в число самых богатых и успешных рок-звезд.

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