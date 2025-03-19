Канье Уэст выложил черновую версию своего нового альбома Bully в виде фильма

Скандально известный рэпер Канье Уэст 19 марта неожиданно выложил в соцсети X свой новый альбом Bully. Артист сделал это неожиданным способом — через серию короткометражных роликов, главную роль в которых сыграл его 9-летний сын Сейнт Уэст. На видео он сражается против толпы рестлеров на ринге.

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Альбом доступен в трёх версиях — все они представлены как чёрно-белые фильмы, которые Канье выложил бесплатно через платформу Frame.io, сообщает Variety. Ссылки на них он опубликовал в X, снабдив их паролями для доступа. В одной из версий, по словам Уэста, используется искусственный интеллект для половины вокала. Это продолжение его экспериментов с технологиями, начатых в предыдущем альбоме Vultures 2. Сам рэпер отметил, что работа над Bully ещё не завершена, что добавляет проекту спонтанности.

Трек Beauty And The Beast, впервые исполненный в Китае в сентябре 2024 года, стал частью релиза. Канье также намекнул, что вдохновение для альбома частично пришло от его сына, которого он назвал «хулиганом» после рассказа Сейнта о школьном инциденте. Уэст планировал выпустить Bully 15 июня, в день рождения своей дочери Норт, но релиз случился раньше и в неожиданной форме.

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