Продюсер Виктор Дробыш объяснил вирусную популярность Кати Лель и «Сигма Боя»

Известный композитор и продюсер, автор успешных песен для многих поп-звезд Виктор Дробыш объяснил неожиданную мировую популярность хитов «Мой мармеладный» и «Сигма Бой» наличием прилипчивого хука.

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Как считает продюсер, для европейских и американских слушателей важен бит, ритм и запоминающиеся строки. Они не любят «заморачиваться» над внутренним содержанием. Его слова приводит ОСН. И «Сигма бой», и «Мой мармеладный» обладают этими качествами, поэтому они и «выстрелили». «Не стоит забывать, что очень много россиян живут в других странах, они тоже могут влиять на популяризацию наших музыкальных премьер и песен, вошедших в золотую коллекцию хитов», — рассказал Дробыш.

Виктор Дробыш написал множество хитовых песен, в том числе «Часики» Валерии, «Просто любить тебя» и «Любовь, которой больше нет» Кристины Орбакайте и Авраама Руссо. В 2012 году он стал одним из композиторов песни Party for Everybody, с которой на международном конкурсе «Евровидение» второе место занял коллектив «Бурановские бабушки». В сентябре 2017 года он был музыкальным продюсером проекта «Новая фабрика звезд» на телеканале «Муз-ТВ».

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