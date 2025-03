Группа Kiss отметит 50-летие альбома Dressed To Kill аудиотуром по Нью-Йорку

Легендарная рок-группа KISS запустит необычный аудиотур по Нью-Йорку в честь 50-летнего юбилея своего культового альбома Dressed To Kill. Мероприятие стартует 22 марта на знаменитом перекрёстке улиц Западной 23-й и 8-й авеню. В этом месте в 1975 году была сделана культовая обложка альбома, изображающая музыкантов в деловых костюмах и сценическом гриме.

Аудиотур, озвученный участниками группы Полом Стэнли и Джином Симмонсом, а также фотографом оригинальной обложки Бобом Груеном, предлагает фанатам пройтись по району, где KISS запечатлели свой исторический момент. Поклонники смогут услышать редкие рассказы о жизни Нью-Йорка 1970-х и о том, как город вдохновлял группу в период её становления. Для тех, кто сможет посетить точку старта, KISS предлагают воссоздать обложку альбома в костюмах и гриме, выложить фото с хештегом #dressedtokill50 и получить шанс выиграть лимитированную футболку в честь юбилея.

Для фанатов по всему миру группа сделала тур доступным онлайн через сайт KISSonline.com абсолютно бесплатно. Доступ откроется после регистрации в фан-клубе KISS Army, а участники также смогут делиться своими версиями обложки из разных уголков планеты. Альбом Dressed To Kill, вышедший 19 марта 1975 года, подарил миру такие хиты, как Rock And Roll All Nite, She и C’mon And Love Me, став важной вехой в истории группы и рок-музыки в целом.

