Эд Ширан анонсировал новый альбом и выпустил сингл Azizam

Популярный британский певец Эд Ширан, считающийся одним из самых дорогих артистов планеты, объявил о выходе своего нового альбома, который станет доступен для прослушивания 4 апреля. Анонс сопровождался релизом первого сингла Azizam, уже появившегося на стриминговых платформах. Это первый полноценный студийный проект Ширана с 2023 года, когда он выпустил альбомы «-» и Autumn Variations.

© IMAGO/Carlos Elias Junior/globallookpress.com, Рамблер

Azizam, что на фарси означает «мой дорогой», представляет собой акустическую балладу с восточными мотивами в аранжировке. Песня была записана вживую в лондонском доме Ширана всего за два дубля, что подчёркивает его стремление к аутентичности. Об этом сообщает Rolling Stone.

В создании трека участвовали продюсеры Аарон Десснер, известный по работе с Тейлор Свифт, и Макс Мартин, а также гитарист Мэтт Шид из группы Foy Vance, добавивший мелодии на мандолине.

Ширан поделился, что грядущий альбом завершает цикл, начатый с его дебютного «+» в 2011 году и продолженный через «x», «÷», «=» и «-». «Это конец математической истории, но не моей», — написал он в соцсетях, намекая на новые творческие планы. В пластинку войдут 11 треков, включая Azizam, а среди тем — любовь, путешествия и личные переживания. Музыкант отметил, что вдохновение для Azizam пришло во время поездки в Дубай, где он услышал местные мелодии.

Предзаказ альбома уже открыт, а фанаты могут приобрести его в цифровом формате или на виниле. Вместе с анонсом Ширан выпустил чёрно-белое лирик-видео на Azizam, снятое в его домашней студии. Релиз стал сюрпризом после того, как артист в начале года намекал на перерыв в музыкальной карьере, чтобы сосредоточиться на семье.

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