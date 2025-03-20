Организаторы VK Fest 2025 объявили первые лайнапы

Баста, АNNA ASTI, «Три дня дождя», Клава Кока и другие выступят в рамках VK Fest. Фестиваль пройдёт в Казани, Челябинске, Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве. Об этом представители фестиваля сообщили в своих социальных сетях.

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В Казани и Челябинске мероприятие состоится впервые. 14 июня в Челябинске выступят Баста, «Три дня дождя», Mary Gu, Ольга Бузова и другие. 29 июня в Казани отыграют Zoloto, «Хлеб», Юлия Савичева и другие. В Сириусе 21 июня выступят «Три дня дождя», «Комната культуры», Юлия Савичева, BLIZKEY и JANAGA.

В Санкт-Петербурге фестиваль будет идти два дня — 5 и 6 июля на Синей и Белой сценах. Там выступят АNNA ASTI, КУОК, IOWA, Тося Чайкина, Элли на маковом поле и другие артисты. В Москве VK Fest тоже будет идти два дня — 19 и 20 июля. Здесь, помимо вышеуказанных артистов, выступят Лолита, Джиган, Ваня Дмитриенко, Baby Tape и некоторые другие.

Составы участников фестивалей предварительные и ещё будут дополняться.

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