В Великобритании перезапустили программу переработки винила и CD

Обновлённая программа переработки виниловых пластинок и компакт-дисков, инициированная компанией Key Production Group, стартовала в Великобритании в марте 2025 года.

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Проект запустился в 2020 году, но был приостановлен из-за пандемии. Программу перезапустили в честь Всемирного дня переработки, который отмечается 18 марта, сообщает издание DJmag. К инициативе уже присоединились ведущие независимые музыкальные магазины, такие как Rough Trade и Sister Ray, чтобы утилизировать носители, непригодные для продажи и прослушивания.

Инициатива связана с ростом популярности винила, особенно среди поколения Z, и стремлением сделать физические носители более экологичными. Винил и CD, разлагающиеся в свалках сотни лет, теперь получают шанс на вторую жизнь. Послом этого события стал рэпер и певец Post Malone, подчеркнувший важность сохранения культуры винила. Организаторы надеются, что схема переработки станет стандартом для индустрии, сократит количество музыкальных носителей на свалках и поддержит устойчивость физических форматов в эпоху цифровой музыки.

Один из ведущих производителей физических музыкальных носителей в Европе Key Production Group принимает любые виниловые пластинки, CD и их упаковку независимо от размера и состояния. Процесс включает механическую переработку: диски и пластинки измельчаются, очищаются, плавятся и превращаются в гранулы. Из переработанного винила (PVC) изготавливают трубы, садовую мебель и дорожные конусы, а из поликарбоната CD — детали для мобильных телефонов и защитные очки.

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