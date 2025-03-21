В Москве пройдет трехдневный музыкальный марафон к 340-летию Баха

Московский международный Дом музыки организует трёхдневный концертный марафон, посвящённый 340-летию со дня рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

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В рамках мероприятия прозвучат произведения Баха в исполнении выдающихся музыкантов. Среди них — редко исполняемые двойные и тройные концерты для клавира. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу концертного зала.

Фестиваль откроется 21 марта с концерта «Виртуозов Москвы» под управлением Владимира Спивакова с участием хора и звёзд оперной сцены. 22 марта оркестр «Академия русской музыки» под руководством Ивана Никифорчина исполнит «Концерт для клавира» на одном, двух и трёх роялях в сопровождении оркестра. Солировать будут Шио Окуи, Тимофей Владимиров, Станислав Корчагин и Кирилл Роговой. Заключительный вечер 23 марта посвятят фортепианным транскрипциям сочинений Баха. Их представит пианистка Варвара Мягкова.

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