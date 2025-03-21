Ханс Циммер признался, что пишет музыку для вымышленной женщины по имени Дорис

Знаменитый кинокомпозитор Ханс Циммер поделился необычным источником вдохновения для своих работ — им оказалась несуществующая женщина Дорис.

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Циммер рассказал, что при работе над музыкой для фильмов он сочиняет произведение не для режиссёров или студии, а для воображаемой женщины по имени Дорис. Циммер описал Дорис как жительницу британского Брадфорда — одинокую маму с двумя непослушными детьми, чьи руки покраснели от холода и тяжёлой работы. «Я пишу для Дорис, — признался композитор в интервью Deadline. — Когда она тратит свои честно заработанные деньги на поход в кино, я хочу, чтобы она получила настоящее впечатление, а не потратила их зря». Эта вымышленная героиня, по словам Циммера, помогает ему оставаться на связи с аудиторией.

Ханс Циммер — один из самых влиятельных композиторов современности, чьи саундтреки стали эталоном благодаря их эмоциональной силе и новаторскому подходу. Его работы для кино неоднократно удостаивались профессиональных премий. Он получил два «Оскара» за саундтреки к «Королю Льву» и к «Дюне», три «Золотых глобуса» — за «Короля Льва», «Гладиатора» и «Дюну». В коллекции Циммера также четыре «Грэмми».

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