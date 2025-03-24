Группа «Непара» в очередной раз лишилась солистки

Российский поп-дуэт «Непара» остался без солистки Дарьи Храмовой. Артистка, выступавшая в составе группы с 2020 года, объявила о завершении сотрудничества с коллективом. Об этом певица сообщила в своём Telegram-канале, отметив, что с 22 марта она больше не является частью «Непары» и не будет участвовать в предстоящих концертах.

© Страница группы «Непара» в VK; Рамблер

Лидер группы Александр Шоуа в беседе с журналистами рассказал, что расставание стало результатом накопившихся разногласий. «Мы давно шли к этому. У нас разные подходы к работе и творчеству», — передает слова музыканта издание Starhit. Он подчеркнул, что «Непара» продолжат существование и сейчас команда находится в поиске новой вокалистки.

Уход Храмовой стал очередным изменением в составе дуэта. Ранее группу покидали Виктория Талышинская в 2019 году и Марианна Арутюнян в 2022 году. Несмотря на частые смены участниц, «Непара» остаётся активным проектом под руководством Шоуа, который владеет правами на бренд с 2020 года.

Разновидности альбомов: что такое EP, LP и микстейп