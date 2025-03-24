На финальном концерте Black Sabbath Оззи будет летать на троне

Гитарист Оззи Осборна Закк Уайлд поделился подробностями о предстоящем прощальном выступлении Black Sabbath. В беседе с Riff X’s «Metal XS» музыкант рассказал, что фронтмен группы может появиться на сцене на «троне, который пролетает над стадионом». Концерт, запланированный на 5 июля в Бирмингеме на стадионе Villa Park, станет последним для легендарной группы.

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Уайлд выразил надежду, что шоу вдохновит Осборна вернуться к гастролям. «Если Оззи получит удовольствие, он скажет: „Давай снова зажжём!“ — с троном, который летает над стадионом, поливает всех водой и делает всё в таком духе», — передает слова музыканта NME. Он также упомянул, что Осборн готовится к выступлению, несмотря на проблемы со здоровьем, и уже вернулся к тренировкам в спортзале.

Концерт под названием Back To The Beginning соберёт оригинальный состав Black Sabbath — Оззи Осборна, Тони Айомми, Гизера Батлера и Билла Уорда — впервые за 20 лет. Билеты на шоу были раскуплены за 16 минут. Помимо воссоединения группы, зрителей ждут выступления звёздного состава музыкантов, включая Даффа Маккагана, Слэша и Билли Коргана.

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