Майли Сайрус анонсировала визуальный альбом Something Beautiful

Майли Сайрус анонсировала свой девятый студийный альбом под названием Something Beautiful. Его выход запланирован на 30 мая 2025 года на лейбле Columbia Records.

© CraSH/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com; Рамблер

Альбом, включающий 13 оригинальных треков, создан Сайрус в качестве исполнительного продюсера совместно с Шоном Эвереттом. Об этом певица сообщила 24 марта в своих социальных сетях. На обложке альбома, снятой известным фешен-фотографом Гленом Лачфордом, Майли запечатлена в архивном кутюрном наряде Тьерри Мюглера 1997 года. Предзаказ уже доступен в различных форматах, включая подписанные винилы и CD.

Something Beautiful станет первым релизом Сайрус после альбома Endless Summer Vacation 2023 года, который принёс ей премию Grammy за сингл Flowers. Певица охарактеризовала новый проект как «гипнотизирующий и гламурный», а также вдохновленный концепцией Pink Floyd — The Wall.

45 лет великой «Стене»: отмечаем юбилей альбома Pink Floyd – The Wall