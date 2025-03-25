Майли Сайрус анонсировала визуальный альбом Something Beautiful
Майли Сайрус анонсировала свой девятый студийный альбом под названием Something Beautiful. Его выход запланирован на 30 мая 2025 года на лейбле Columbia Records.
Альбом, включающий 13 оригинальных треков, создан Сайрус в качестве исполнительного продюсера совместно с Шоном Эвереттом. Об этом певица сообщила 24 марта в своих социальных сетях. На обложке альбома, снятой известным фешен-фотографом Гленом Лачфордом, Майли запечатлена в архивном кутюрном наряде Тьерри Мюглера 1997 года. Предзаказ уже доступен в различных форматах, включая подписанные винилы и CD.
Something Beautiful станет первым релизом Сайрус после альбома Endless Summer Vacation 2023 года, который принёс ей премию Grammy за сингл Flowers. Певица охарактеризовала новый проект как «гипнотизирующий и гламурный», а также вдохновленный концепцией Pink Floyd — The Wall.
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