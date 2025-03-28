«Живём в век самоиронии»: интервью c BETSY и её отцом Михаилом Чертищевым

Поп-песня «Сигма Бой», вышедшая в октябре 2024 года, удивила своей популярностью всех — даже своих создателей. Композицию исполняют 12-летняя Светлана Чертищева, выступающая под псевдонимом BETSY, и 11-летняя Мария Янковская. Хит остаётся популярным спустя несколько месяцев после премьеры. «Рамблер» поговорил с BETSY и композитором Михаилом Чертищевым — автором аранжировки к «Сигма Бою» и отцом певицы. Музыканты рассказали, почему песня стала хитом, как проходит студийная работа в их семье и продолжит ли BETSY выпускать музыку с Марией Янковской.

© Соцсети Михаила Чертищева, Рамблер

«Дзюба — настоящий сигма-бой»

19 марта Betsy и Мария Янковская исполнили «Сигма Бой» перед товарищеским матчем между футбольными сборными России и Гренады. Как получилось это организовать?

Михаил Чертищев: Нас сейчас часто приглашают на спортивные мероприятия. Например, мы недавно ездили на матч КХЛ (Континентальной хоккейной лиги — прим. «Рамблера») в Омск, пару дней назад были на баскетболе. У трека стадионная распевка, поэтому у него есть потенциал для исполнения на больших спортивных мероприятиях. Интересно было посмотреть на Дзюбу — забьёт он или нет. (Футболиста Артёма Дзюбу вызвали в сборную впервые за четыре года. После этого телеведущие Виктория Лопырёва и Мария Горбань назвали его главным сигма-боем России. Футболист также побил рекорд по количеству голов в сборной. — прим. «Рамблера».) Но вообще мы к футболу относимся спокойно, эмоциональных мероприятий и без спорта хватает.

© Предоставлено менеджментом артистки

Светлана Чертищева, BETSY: Я вообще была на футболе первый раз. Мне повезло попасть на большой, масштабный матч, и мне очень понравилось. Конечно, все ждали, чтобы Дзюба забил гол. Когда это случилось, мы с Машей начали кричать: это было неожиданно. Самое интересное, что после гола включили «Сигма Бой», и мы с Машей начали кричать ещё громче. У меня потом даже горло болело. Дзюба — самая настоящая легенда футбола и сигма-бой.

Как так вышло, что «Сигма Бой» пользуется популярностью не только среди детей, для которых написан, но и среди взрослых?

МЧ: Мы не затачивали его под конкретную аудиторию. Хиты в целом не имеют границ — ни территориальных, ни возрастных, ни временных. Мы хотели сделать хит, и мы его сделали.

Разрабатывая концепцию Betsy, я намеренно делал акцент на том, что не буду заигрывать с детской аудиторией. Мне хотелось сделать серьёзный, плотный звук, несмотря на то что поёт ребёнок. Сегодня на концерты Betsy приходит довольно много людей в возрасте 13–15 лет. В основном, конечно, девочки, но и мальчики тоже есть.

Света, а как ты готовишься к выступлениям?

BETSY: Перед сольными концертами я проговариваю речь, готовлю подарочки для своих фанатов и подписчиков. Тренируюсь петь песни вживую. Перед выходом на сцену я волнуюсь, но потом проходит буквально минута, и я начинаю кайфовать.

© Предоставлено менеджментом артистки

«BETSY нашла себя, поэтому с ней легко работать»

Ты помнишь, как был придуман псевдоним BETSY?

BETSY: Мы с папой очень любим выбираться на природу. Как-то раз мы пошли за грибами и ягодами, и папа просто спросил: «Ты будешь BETSY или SUZY?» Мысль о том, что мне нужен псевдоним BETSY, пришла внезапно, и он как раз придумал два варианта. Я должна была выбрать, кем буду я, а кем — моя младшая сестра Таня. Ей сейчас шесть лет.

Расскажите, как проходит студийная работа. Михаил, что вы контролируете, а где даёте творческую свободу?

МЧ: У нас в целом творческая семья, так что я только рад, если девочки приходят со своими идеями. Когда мы только начинали запись в студии, было тяжелее. Несколько лет назад адаптация к песне занимала много времени, поэтому на запись уходило три сессии. Были и перерывы, и расстройства, если что-то не получалось. Но со временем у каждого артиста развиваются свой стиль и характер, и всё становится быстрее. Сейчас на одну песню может уйти полчаса, записать вокал получается с двух-трёх попыток. Betsy нашла себя, поэтому стало спокойнее. Сегодня мне легче всего работать с ней, чем с другими детьми-артистами, потому что Свете больше ничего не нужно объяснять и показывать.

BETSY: Раньше во время записи я постоянно хотела есть. Проходит 20 минут: «Папа, я хочу есть!» Ещё 40: «Я хочу есть!» Папа постоянно водил меня есть, потом ему это надоело, и мама стала давать мне еду с собой. Сейчас всё стало гораздо быстрее. Когда мы приезжаем в студию, я уже знаю, что мне нужно будет записать. Если нужны вокальные партии и сильный голос, я прорабатываю их со своим любимым педагогом по эстрадному вокалу. Она очень мне помогает и красиво всё ставит. Если нужна какая-то рэповая часть, как в «Сигма Бое», я сама расставляю интонации. Иногда папа подсказывает: это всегда очень классно, люблю, когда мне помогают.

© Предоставлено менеджментом артистки

«Сигма Бой», можно сказать, стал популярным через TikTok. Почему там?

МЧ: Потому что вся молодёжь сейчас использует TikTok. Они больше не смотрят телевизор, не слушают радио и даже не сидят на YouTube и в Instagram*. Если речь про совсем маленьких детей, то они пользуется Likee — это детский TikTok, можно сказать. Мы сегодня используем её в качестве основной платформы, в TikTok у нас даже аккаунта нет. Мы просто загружаем песню на Likee и смотрим, есть ли отклик. Потом проверяем TikTok, а там уже люди сами выкладывают ролики.

Света, какие из твоих песен заслуживают большей популярности наравне с «Сигма Боем»?

BETSY: «Первоклашка» — мой самый первый трек, насколько я помню. Он очень крутой, я его до сих пор переслушиваю и не знаю, почему он не получил хорошей славы. Он завирусился в Likee и всё такое, но на мировой уровень не вышел. Но трек прямо качает. Я так здорово там зачитала, хотя мне было всего семь лет.

Вы упоминали, что ведёте переговоры о сотрудничестве с зарубежными музыкантами. Есть ли прогресс?

МЧ: Переговоры действительно ведутся, предложений много, мы их все рассматриваем и изучаем. Подвижки есть, но не с теми музыкантами, которых я упоминал раньше. Сотрудничество с Doja Cat и Шоном Полом пока не сложилось. Пока не готов сказать больше. Будем говорить, когда будет ощутимый результат. Всё-таки художник должен показывать, а не рассказывать.

© Предоставлено менеджментом артистки

Света, ты как-то раз упоминала, что было бы здорово посотрудничать с Charli XCX. Чем тебе нравится эта артистка?

BETSY: У неё всегда необычные образы и идеи, крутая музыка, которая качает. Она круто поёт, у неё всё идеально.

Недавно ты записала песню «Делулу» вместе с Катей Лель. Расскажи, какие советы она тебе дала?

BETSY: Мы выходили из студии, я шла без шапки, и она сказала мне всегда носить шапку и шарф, чтобы нормально петь. Ещё она рекомендовала мне петь каждый день, что я и так делаю.

Планируешь ли ты и дальше выпускать музыку вместе с Машей Янковской?

BETSY: Скорее всего, нет. Мы с Машей, конечно, хорошо друг другу подходим. Выглядим как лучшие подружки, классно работаем в паре, и голоса хорошо сочетаются. Но если мы запишем ещё одну песню, нас начнут считать полноценной группой и везде захотят видеть нас вместе. Это и так уже происходит, а если мы выпустим ещё что-то, все будут думать, что у нас дуэт. Но это не так.

© Предоставлено менеджментом артистки

«Чтобы записать хит, нужно уметь всё»

Михаил, вы также работали над саундтреками для детских мультфильмов. Ваша музыка звучит в «Лунтике», «Барбоскиных» и франшизе «Три богатыря». Чем работа с саундтреками отличается от создания песен для BETSY?

МЧ: Глобально при создании музыки для детского кино нужно всё гиперболизировать. То есть писать не нечто ровное и спокойное, как во взрослом кино, а умножать всё на два. Эмоции нужно выдавать на полную, такая музыка должна быть яркой. Работа над саундтреком — это всегда поиск компромиссов с режиссёрами, продюсерами, подстраивание под вкусы других людей. Композитор не проявляет своё видение, потому что существуют рамки концепции. Создавая музыку для Betsy, я могу реализовать свои идеи.

К тому же на кино уходит больше времени: примерно 2–3 месяца на одну картину. На создание одной песни нужно несколько дней. Можно долго искать идею, но для этого не нужно находиться в одном пространстве. Идеи приходят в любом месте, а их я реализовываю быстро.

Михаил, в одном из своих интервью вы говорили, что для создания хита нужны две составляющие: повторяющийся ритм и народные мотивы. В «Сигма Бой» они тоже есть. Почему аудитория так хорошо воспринимает народную музыку?

МЧ: Мне кажется, она у всех нас в крови, это передаётся из поколения в поколение. Люди узнают мелодические приёмы, ритмические конфигурации. Но вообще я не рассматриваю музыку с точки зрения трендов. Даже когда мы работали над «Сигма Бой», этот тренд уже остыл. Мне просто понравилось то, как это слово звучит с точки зрения фонетики, и захотелось сделать запоминающийся мотив.

© Предоставлено менеджментом артистки

Можно ли сказать, что сегодня гораздо важнее сделать хорошую аранжировку, нежели написать запоминающийся текст?

МЧ: Нет, для хорошей песни важен каждый элемент. Если есть какое-то слабое звено, рассыпается всё. В «Сигма Бое» тоже хороший текст и отличная концепция, некоторые просто в неё не вдумываются.

Некоторые критикуют песню за использование иностранных слов…

МЧ: Это универсальный сленг, знакомый молодёжи. Да, люди постарше не знают, что это такое, но такие слова — это локаторы поколений. У нас не было задачи намеренно использовать иностранную лексику.

Недавно Дмитрий Маликов представил песню «Веном Бой». Как вы относитесь к тому, что другие музыканты пытаются повторить ваш успех?

МЧ: Не думаю, что они хотят его повторить. Маликов мне сам по себе очень нравится, он большой музыкант и невероятный пианист. Он очень органично вплетается в молодёжное творчество, не ставит себя выше молодёжи и не боится смеяться над собой. У него есть самоирония. Мне вообще кажется, что мы живём в век самоиронии. Если не относиться ко всему с юмором, можно сойти с ума. Это и «Сигма Боя» касается. Люди, которые пытаются воспринимать эту песню всерьёз, идут по неверному пути.

В начале этого года многие обсуждали песню SLAVA SKRIPKA «Бобр». Некоторые предполагали, что её написала нейросеть. Как вам кажется, это возможно?

МЧ: С этим связана забавная история. Я спорил об этой песне со своим другом, кинокомпозитором Игорем Бабаевым. Я немного изучал нейросети из интереса, поэтому знаю, как они работают. Тембр Скрипки действительно похож на нейросеть Suna. Но Игорь отвечал, что лично знает Скрипку и у него действительно такой голос. Мы со Славой потом познакомились, и я смог в этом убедиться.

Но я всё же не уверен, что нынешние нейросети могут создать стопроцентно успешный трек. Они понимают, как создать плотную и достойную аранжировку, но хиты создаются в том числе на эмоциональном уровне. Нейросети же пока размышляют рационально.

Недавно мне прислали слова, на которые нужно было срочно написать музыку. Времени было немного, мелодия, которую я придумал, мне не понравилась, да и слова были сложные. Поэтому я решил посмотреть, что предложат две нейросети. В обеих совершил по 50 попыток, в общей сумме — 100. Прошло полдня, я переслушал свою мелодию и понял, что она на три головы выше. И это при том, что сначала она мне даже не понравилась.

Недавно Игорь Матвиенко заявил, что для создания таких хитов нужно не музыкальное образование, а умение прочувствовать момент. Вы с этим согласны?

МЧ: Нет, нужно всё, музыкальное образование — в том числе. Думаю, что образован ничуть не хуже, чем Игорь Матвиенко. Говорю это при всём уважении к нему как к большому авторитету.

© Предоставлено менеджментом артистки

«Хочу в Японию, Армению и Белоруссию»

Света, ты упоминала в интервью, что сейчас у тебя почти нет свободного времени. Как бы выглядел твой идеальный выходной?

BETSY: Я бы хотела провести его со своей лучшей подругой Варей, она живёт в Англии. Если бы она была в России, мы бы устроили ночёвку, весь день ходили вместе, отправились в ТЦ «Галерея» у нас в Питере. Поели бы соевого мяса, выпили баббл-ти, погуляли на площадочке, покачались на огромной качели, погладили Вариных собак, сходили к ней в гости, сделали вечерний уходик, нанесли всякие масочки. Хорошо бы, вкусно поели супчик и приготовили хваче (фруктовый напиток, который готовят в Корее. — прим. «Рамблера»).

Представим, что прошло пять лет. Каких целей хотелось бы достичь за это время?

МЧ: Хотим быть мировыми звёздами, сохранить и приумножить успех. Это сейчас сложнее всего. Многие артисты совершают ошибку: оказавшись на пьедестале, они решают продолжать работу в том же формате. Происходит торможение. Сегодня у хитов очень короткая жизнь. Раньше артист мог написать успешную песню и спокойно жить на её успехе ещё десять лет, а сегодня всё по-другому. Я был уверен, что к апрелю успех «Сигма Боя» стухнет, но трек ещё живёт. Потом будем удивлять чем-то новым.

BETSY: Мне хотелось бы поехать в мировой тур. Это так прикольно: я буду посещать разные страны мира, летать на самолёте, смотреть на другие культуры, других людей, пробовать другую еду. В первую очередь я поеду в Японию, в Токио, в Армению, в Ереван, и в Белоруссию, в Минск. В Японии очень вкусная еда, я хочу попробовать там роллы. В Армении и Белоруссии красивые виды, а я очень люблю природу. Она меня вдохновляет.

© Соцсети Михаила Чертищева

Биографическая справка

Михаил Чертищев — российский композитор, автор музыки к детским мультфильмам «Барбоскины» (2011–...), «Лунтик и его друзья» (2006) и другим. Получил высшее музыкальное образование в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств по классу аккордеона. Также писал музыку для участниц детского «Голоса» Алисы Кожиной и Вари Стрижак. Светлана Чертищева, она же BETSY, — его дочь. Родилась в 2013 году. Выпускает музыку с семи лет. В 2020-м вышла её дебютная песня «Первоклашка», в 2021-м — трек Simple dimpl pop it squish, завирусившийся в соцсетях. Артистка стала популярной в 2024 году, когда её песня «Сигма Бой», записанная с Марией Янковской, завирусилась в России и зарубежном сегменте TikTok. Композиции даже удалось попасть в чарт Billboard, обойдя хиты Кеши и Кэти Перри.

* Instagram принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской.

Джизус: «На улице мне хочется быть невидимкой»