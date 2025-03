Элтон Джон сказал, что новый альбом заставил его задуматься о смерти

Британский певец Элтон Джон поделился подробностями о своём предстоящем совместном альбоме «Who Believes in Angels?» с американской артисткой Брэнди Карлайл. Музыкант заявил, что пластинка произвела на него сильное впечатление и погрузила в размышления о собственной смерти.

Элтон Джон рассказал, что лонгплей «Who Believes in Angels?» — одна из самых сложнейших и величайших работ в его карьере. Релиз пластинки намечен на 4 апреля. В неё войдут ранее выпущенные песни «Swing For The Fences», «Who Believes in Angels?» и «Never Too Late». Последняя была представлена как саундтрек к документальному фильму Elton John: Never Too Late и уже успела получить номинацию на «Оскар-2025».

Певец также поделился, что последний трек в альбоме под названием When This Old World Is Done With Me будет посвящён его смерти. «Когда доживаешь до возраста, приближающегося к 100 годам, задумываешься: "Сколько времени мне осталось?"», — объяснил он в подкасте Smartless. По его словам, эта мысль заставила его рыдать на протяжении 45 минут.

25 марта Элтону Джону исполнилось 78 лет. По этому поводу «Рамблер» вспомнил самые интересные факты из его биографии.

