В Ванкувере обнаружили раннее демо The Beatles

Владелец музыкального магазина Neptoon Records в Ванкувере Роб Фрит рассказал, что обнаружил у себя одну из ранних записей английской рок-группы The Beatles. Бобина с их композициями была создана в 1962-м, когда молодые музыканты проходили прослушивание в лейбл Decca Records.

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Полный список песен, попавших на демо, пока неизвестен. Фрит поделился роликом лишь одной из них — Money. Изначально её исполнял американский музыкант Барретт Стронг. Впоследствии версия «Ливерпульской четвёрки» вошла в их лонгплей With The Beatles, напоминает NME.

Согласно биографам коллектива, на бобину было записано ещё не меньше десяти песен. Три из них музыканты сочинили самостоятельно. Фрит подчеркнул, что качество записи «нереально»: во время прослушивания он был уверен, что The Beatles находятся с ним в одной комнате.

Фрит наткнулся на бобину с надписью «Демо The Beatles из 60-х» несколько лет назад. Поначалу он подумал, что это просто записанный фанатами сборник. Включив её, Фрит понял, что к нему в руки попала редкая копия прослушивания The Beatles для лейбла Decca Records в 1962-м. То выступление не принесло коллективу результата: спустя несколько месяцев они заключили контракт с уже другим лейблом, Parlophone Records.

Дальнейшая судьба записи пока неизвестна. Фрит подчеркнул, что готов отдать её Decca Records для официального релиза или лично Полу Маккартни.

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