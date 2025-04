Как музыка помогает справиться с болью

Многочисленные исследования говорят, что музыка обладает болеутоляющим действием. «Рамблер» рассказывает об экспериментах, проводившихся в этой области, эффективности такого метода и его механизме работы. В материале вы также найдёте рекомендации от врачей-экспертов и случаи из их рабочей практики.

Музыка в медицине

Ещё в XIX веке известная британская медсестра Флоренс Найтингейл использовала музыку как болеутоляющее лекарство. В своей книге «Записки об уходе» (1860) она предположила, что наиболее положительный эффект на больных оказывают протяжные мелодии. А прерывистая музыка, по её мнению, наоборот, могла навредить пациенту.

Флоренс Найтингейл, 1858 год

С 1914 года музыку можно было услышать во время операций. Ввёл это в практику американский хирург Эван Кейн, который поставил в операционной фонограф, чтобы успокоить пациентов.

Традиции Кейна придерживаются и многие современные врачи. Как показывает опрос израильских ученых, музыка во время операций помогает не только больным, но и медицинскому персоналу. Исследователи провели анкетирование врачей и медсестёр, в ходе которого выяснили, что музыку в операционных используют 63% респондентов. 78,9% участников также отметили, что благодаря этому им удаётся успокоиться и повысить эффективность работы.

Благоприятное действие музыки на больных подтверждает и опыт врача-невролога клиники «Будь здоров» на Тульской Марии Сухоносовой. Она рассказала «Рамблеру», как использовала такой метод в своей работе.

Вместе с травматологом я вела пациента после перелома предплечья. У него был травмирован нерв вблизи от места повреждения. В его реабилитацию входили регулярные тренировки, во время которых ему в том числе нужно было преодолевать боль. Я порекомендовала пациенту включать ритмичную музыку, которую он очень любит. Благодаря этому он не так часто обращал внимание на неприятные ощущения, что облегчило процесс восстановления. Мария Сухоносова врач-невролог клиники «Будь Здоров» на Тульской

Эффективность такого метода, по мнению Марии Сухоносовой, зависит от конкретного случая и человека. Стоит учитывать, что длительно текущие болевые синдромы иногда могут вызвать музыкальную ангедонию, то есть неспособность получения удовольствия от музыки. Но это скорее исключение, а не правило. В случаях острой боли и реабилитации травм, как считает Сухоносова, музыка может быть очень полезной.

Каким образом музыка облегчает боль

Существует несколько теорий, объясняющих, почему музыка обладает болеутоляющим воздействием. Во-первых, она просто отвлекает человека. Об этом писали в своей книге «Музыка и мозг» норвежские нейробиологи Аре Бреан и Гейр Ульве Скейе.

Когда человек смещает фокус внимания с боли на что-то другое, это помогает ему легче пережить неприятные ощущения. Это также доказывает исследование 2021 года, в ходе которого испытуемых разделили на три группы. Первых во время теста на болевую толерантность попросили сконцентрироваться на своих чувствах. Вторых — на внешних факторах. Третья группа была контрольной, поэтому ей не давали указаний. Те, кто думал о чём-то постороннем, чувствовали боль слабее.

Вторая теория связана с гормоном и нейромедиатором дофамином. Учёная из университета Макгилла Валори Салимпур вместе со своей командой провела эксперимент, чтобы понять, как люди реагируют на ту или иную музыку. После сканирования мозга участников она выяснила, что прослушивание приятной музыки приводит к выделению дофамина. А он, в свою очередь, согласно другому исследованию, может способствовать облегчению боли.

На дофамин также делала свои ставки компания Nurofen Limited. Вместе с учёными из Университетского колледжа Дублина и музыкантом Anatole она создала трек All Of Us, способный притупить боль. Спокойная инструментальная композиция была протестирована на 256 испытуемых. Полученные результаты доказали положительное воздействие трека.

Какая музыка помогает ослабить боль

Универсального ответа на вопрос, какую музыку послушать, чтобы облегчить боль, не существует. Всё зависит от индивидуальных вкусов человека.

В 2024 году исследователи из Нидерландов изучали влияние различных жанров на переносимость боли. Участникам предлагались к прослушиванию такие музыкальные стили, как урбан, электроника, классика, рок и поп. В ходе эксперимента учёные выяснили, что в этом вопросе больше влияет не сам жанр, а индивидуальные предпочтения человека.

К похожим выводам в 2023 году пришли экспериментаторы из университета Макгилла. В их исследовании приняли участие 63 здоровых добровольца, которых подвергли умеренно болезненному тепловому воздействию. По ощущениям оно напоминало прижатие к коже чашки с горячим напитком. В это время испытуемые слушали либо свои любимые композиции, либо просто расслабляющую музыку от организаторов. В итоге был сделан вывод, что мелодии, выбранные самими участниками, лучше притупляли боль. По мнению учёных, на полученный результат также повлияли покалывание, дрожь или мурашки по коже, которые возникают при прослушивании любимой музыки.

Как музыка помогает бороться со стрессом

Музыка может справиться не только с физической болью, но и с психологической. Ученые доказали, что прослушивание приятных композиций снижает уровень кортизола, что, в свою очередь, помогает бороться с эмоциональным напряжением.

Психолог Светлана Сеген объяснила «Рамблеру», что стресс возникает в моменты, когда человек отдаляется от самого себя. В голосовой терапии в этом случае применяется формулировка «отсутствие связи с основным тоном, истинным звучанием». В транзактном анализе — «потеря контакта с внутренним ребёнком». Как считает Сеген, при появлении стресса стоит обратить внимание на то, что для человека действительно близко, понятно и дорого.

Одним при стрессе поможет классическая музыка, потому что они её любят, а другим — песенки из детских мультфильмов или тяжёлый рок. Возможно, это будет совсем не музыка. Мои клиенты иногда рассказывают, что им больше всего помогает прослушивание аудиосообщений от близких людей, в которых они находят слова поддержки. Светлана Сеген Клинический психолог, интегративный голосовой терапевт, гипнотерапевт, кандидат на звание Сертифицированного Транзактного Аналитика в области психотерапии (СТА-р)

Певица и психолог Елена Яздовская уверена, что любимая музыка способствует восстановлению после стресса и адаптации человека к раздражителям, которые к нему привели. Об этом она рассказала в беседе с «Рамблером».

Любимые композиции часто связаны с успешными и вдохновляющими событиями, когда человек уже справлялся с различными жизненными обстоятельствами. Поэтому эти мелодии и тексты мгновенно погружают его в привычное состояние и помогают находить решения в сложившихся ситуациях. Елена Яздовская оперная певица, актриса музыкального театра, психолог-гипнолог

При составлении антистрессового плейлиста Елена Яздовская порекомендовала обратить внимание на композиции с использованием ударных инструментов, например африканских барабанов.

Стресс важно вытряхнуть из тела, и ритмичная музыка этому очень способствует. Можно буквально встать и прохлопать ладонями всё тело, как при выбивании пыли из ковра. Хороши также в этом случае воинственные кличи «Хей!» и удары ладонями или ногами по полу. Елена Яздовская оперная певица, актриса музыкального театра, психолог-гипнолог

Если организм реагирует на стресс унынием, то Елена Яздовская советует послушать грустные композиции с использованием скрипки, виолончели, фортепиано. Это позволит человеку «поплакать от души». Особенное внимание Елена предлагает уделить народной музыке, так как в ней есть песни «на все случаи жизни».

Можно дополнить плейлист хоровыми и маршевыми композициями, например казачьими песнями. Они позволят ощутить себя в сильном и поддерживающем окружении. После их прослушивания можно будет спокойно пересобраться и настроиться на свою интересную жизнь. Елена Яздовская оперная певица, актриса музыкального театра, психолог-гипнолог

Общие рекомендации

Музыка не способна полностью избавить человека от боли, но она может помочь облегчить неприятные ощущения. Выбирать композиции для этой цели следует, исходя из личных предпочтений человека и его настроения в конкретный момент.

