Маликов рассказал, как создавался его фит с Lida, оказавшимся его родственником

Народный артист России Дмитрий Маликов признался, что рэпер Лида приходится ему двоюродным племянником. 21 марта у исполнителей вышли совместная песня «Я тебе соврал» и ретроклип на неё. Причём до объединения в дуэт Маликов не знал об их родственной связи.

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Маликов признался, что он предложил Lida записать фит после их случайного знакомства. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Кстати» на VK Видео.

55-летний певец и раньше заявлял, что ему нравится сотрудничать с молодёжью, чтобы развиваться. Именно поэтому он захотел сделать коллаборацию с Lida.

«Единственное, попросил: "Давай только без мата". И мне было приятно, что Коля откликнулся, предложил посочинять, поэкспериментировать. Это творчество», — говорит Маликов.

Дмитрий Маликов признался, зачем делает дуэты с молодыми артистами