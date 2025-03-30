Новые синглы на русском: Женя Трофимов, BEARWOLF и polnalyubvi

Женя Трофимов поёт о любви, которой не страшны испытания, BEARWOLF создаёт фэнтезийный мир, а polnalyubvi пробует себя в тяжёлом роке. О самых интересных синглах прошедшей недели читайте в подборке от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

© Страница polnalyubvi в VK; страница группы «Комната культуры» в VK; BEARWOLF в VK; Рамблер

Женя Трофимов, «Комната культуры» — «Лёд, что поёт о любви»

© Страница группы «Комната культуры» в VK

Жанр: поп

Женя Трофимов продолжает создавать хитовые саундтреки. Ранее он работал над музыкой к проекту «Ландыши. Такая нежная любовь». В этот раз Трофимов написал песню для сериала «Челюскин. Первые». Композиция «Лёд, что поёт о любви» почти пересказывает сюжет картины. Насыщенное повествование никак не мешает музыкальности трека, в котором есть место и лёгким фортепианным партиям, и заедающей мелодии.

Adamant, NЮ — «Бессонница»

© Страница Adamant в VK

Жанр: поп-рок

В «Бессоннице» музыканты смешали лиричный поп, надрывный рок и дерзкий хип-хоп. За счёт этого трек получился динамичным и непредсказуемым. Эмоциональность, которая идеально подходит теме о расставании, достигается благодаря яркому инструменталу. Несмотря на разные музыкальные стили Adamant и NЮ, в этом треке исполнители звучат как единое целое.

BEARWOLF — «ДВУГЛАВЫЙ»

© Страница BEARWOLF в VK

Жанр: поп-рок

Певица BEARWOLF, ставшая одним из главных открытий 2024 года, в новом сингле «ДВУГЛАВЫЙ» погружает слушателей в фэнтезийный мир. Здесь есть и дракон, и тайный город, и некая императрица, с которой ассоциируется сама артистка. Сказочность поддерживают игривые партии скрипок. При этом по стилю песня напоминает творчество рок-группы «Король и Шут». На это также наталкивает мощный голос BEARWOLF, который звучит дерзко и нахально.

«Ленинград» — «Тирзетта»

© Honza Groh/CC BY-SA 3.0

Жанр: поп

Группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, осыпает шутками современную действительность. В новой песне под их удар попали стандарты красоты. Героиня песни восхищается своей стройностью, которой она добилась благодаря препарату для похудения «Тирзетта». Вокальные партии вновь исполняет солистка коллектива Ксения Руденко, а голос Шнурова можно услышать лишь в немногословном припеве.

NYSHA, ChinKong — «Непогода»

© Страница певицы Нюши в VK

Жанр: поп

Певица Нюша и диджей ChinKong выпустили свою версию песни «Непогода», полюбившейся многим благодаря фильму «Мэри Поппинс, до свидания». Исполнители расширили композицию, а также добавили в неё танцевального поп-звучания и романтики. При этом нежность оригинальной песни никуда не ушла, а лишь поддалась уникальному стилю Нюши.

The Limba — «Похорошела»

© Страница The Limba в VK

Жанр: поп

Казахстанский исполнитель The Limba представил минималистичный трек «Похорошела». В центре сюжета находится герой, восхищающийся красотой своей бывшей возлюбленной. Девушка, по всей видимости, отличается стройностью икр, раз The Limba решил обратить на неё своё внимание. Артист выбрал спокойные интонации, от которых одновременно веет и надменностью, и нежностью. Трек дополняют лёгкие биты, которые придают песне мейнстримности.

polnalyubvi, TRITIA — «Сон»

© Страница polnalyubvi в VK

Жанр: рок

Марина Демещенко, выступающая под псевдонимом polnalyubvi, в новой песне «Сон» уходит в тяжёлый рок. Помогает ей в этом альтернативная группа TRITIA. Несмотря на спокойное начало, выполненное с привычной для polnalyubvi хрупкостью, в припеве на слушателей обрушивается инструментальный шквал. Во «Сне» polnalyubvi с лёгкостью переключается с воздушности на мощный эмоциональный вокал и обратно. Вероятно, мы ещё услышим рок в исполнении polnalyubvi в её грядущем альбоме «Прости и люби меня». Ведь артистка не в первый раз замахивается на этот жанр. Релиз лонгплея намечен на 4 апреля.

Basic Boy, Thomas Mraz — «магия»

© Страница Basic Boy в VK; страница Thomas Mraz в VK

Жанр: хип-хоп

Уфимские исполнители Basic Boy и Thomas Mraz объединились для записи мечтательного трека «магия». В нём артисты пытаются нащупать зыбкую границу между сном и реальностью. При этом от песни как будто исходит поток энергии, потому что в музыке есть и чёткие биты, и мощные гитарные партии. Трек войдёт в грядущий альбом Basic Boy «никто, нигде».

ROMANOVSKAYA — «Незабудка»

© Соцсети ROMANOVSKAYA

Жанр: поп

Певица Анна Романовская, бывшая солистка группы Cream Soda, представила нежный сингл под названием «Незабудка». Под минималистичные биты ROMANOVSKAYA рассказывает историю о последних моментах любви. Драма композиции звучит не как душераздирающая тоска, а как светлая меланхолия. Это привносит в песню надежду на счастливый исход.

«КОСМОНАВТОВ НЕТ», дина мар — «постучится»

© Страница группы «КОСМОНАВТОВ НЕТ» в VK

Жанр: альтернатива

Песня «КОСМОНАВТОВ НЕТ» и дины мар оставляет приятное послевкусие после прослушивания, ведь в ней артисты поют о молодости и влюблённости. Чувство лёгкости песне придают танцевальные электронные биты и нежный вокал. При этом в лирике есть и совершенно выпадающие из этого настроения жёсткие строчки, например: «Молодость пахнет трупом, головной болью, мазутом». Но они не перетягивают на себя внимание и плавно встраиваются в общую концепцию трека.

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