Группа «Моя Мишель» выпустила внеземной альбом «Ангелы и не очень»

Группа «Моя Мишель» представила альбом «Ангелы и не очень», в котором сны переплетаются с реальностью, а любовь ходит обок с расставанием. В лонгплей вошли 15 треков, пять из которых — это переходные интерлюдии.

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«Моя Мишель» решили сделать концептуальный альбом, пропитанный ангельскими и мифологическими образами. Концепция также раскрывается и в динамике пластинки. Если в начале слушатели будто находятся в воздухе, благодаря трекам «Не говори мне ничего» и «Облака», то в конце они погружаются в подводный мир с песней «Блюз для знакомых медуз». А в последних секундах лонгплея скрывается мелодия «Облаков», что закольцовывает всю работу.

Каждая безмолвная интерлюдия захватывает внимание и подготавливает к следующему музыкальному путешествию. Например, спокойный трек с шумами моря «Сон. Слёзы всех красоток» переходит в песню «Мария» о желании девушки избавиться от влюблённости. Водные образы в ней проскальзывают в лирике.

При этом альбом «Ангелы и не очень» не уводит в дебри смыслов. На его поверхности находится понятная всем тема любви, которую группа обволакивает в синти-поп-звучание.

«Моя Мишель» умеют играть с ностальгией. Их трек «Зима в сердце» с прошлого альбома «Из цветов и темноты» вдохнул новую жизнь в одноимённый трек группы «Гости из будущего». В этот раз отсылку на музыку нулевых можно увидеть в композиции «Не говори мне ничего». В ней они повторяют припев из песни коллектива «Отпетые мошенники».

Отдельного упоминания стоят приглашённые артисты. С Бастой «Моя Мишель» записали песню «Не поняла» о двух влюблённых, которые не уловили взаимных чувств. Рэперу ЛСП, с которым «Моя Мишель» ранее выпустили удачный фит «Курточка», в этот раз был отведён целый трек. Музыкант воспользовался этим по полной, добавив в лонгплей мужского взгляда и набросав отсылок на «ВИА Гру» и метал-коллектив «Кувалда». А с Минаевой и Liili получилась жизнерадостная песня «Фейерверк» об искромётной любви.

Новый альбом группы «Моя Мишель» вызывает неосознанную улыбку и отвлекает от повседневных проблем. Он идеально подойдёт и для танцев под открытым небом, и для прогулок по весенним улицам.

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