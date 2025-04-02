Экс-участника Kraftwerk обманул мошенник, притворявшийся Бангальтером из Daft Punk

Бывший участник электронной группы Kraftwerk Вольфганг Флюр выпустил музыку с участием мошенника, выдававшего себя за Тома Бангальтера из Daft Punk. Об этом сообщил архивариус Daft Punk Люк Перес в своём блоге.

© Art Muse, Sony Music Entertainment, Рамблер

28 марта Вольфганг Флюр выпустил альбом под названием Times. Анонсируя релиз, Флюр говорил, что в нём принял участие Том Бангальтер из Daft Punk. Но вместо него в кредитах двух треков был указан некий Томас Вангарден. Эту фамилию когда-то использовал отец Бангальтера в своей музыкальной деятельности.

Спустя несколько дней после релиза архивариус Daft Punk Люк Перес заявил, что Бангальтер не участвовал в записи альбома и что Флюра обманул самозванец. Личность мошенника пока не раскрыта. Это также подтвердил менеджмент Бангальтера.

«Странно, что никто из окружения настоящего Томаса Бангальтера не узнал об этом и не рассказал ему до выхода треков, несмотря на то что об этом было известно более двух лет», — пишет Перес. Его слова приводит издание Billboard.

Daft Punk распались в 2021 году. После этого Бангальтер активно занимался музыкой, создавая партитуры для балета, кино и других художественных проектов.

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