Состоялась премьера шоу «С самых низов», в котором Баста делится своим опытом

3 апреля на онлайн-стриминге Kion состоялась премьера документального проекта «С самых низов». В нём Василий Вакуленко, он же Баста, помогает молодым музыкантам пробиться в индустрии.

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Творческий путь самого Басты был не из лёгких. «Я долго шёл к тому, чтобы моя музыка из маленьких домашних ростовских студий выросла до больших стадионов. Надеюсь, проект поможет молодому артисту пройти этот путь быстрее, а зрители смогут увидеть, как живут молодые музыканты, что делают, чтобы их музыка поднялась с самых низов», — рассказал Баста о шоу. Его слова цитирует издание «Интермедиа».

На примере молодого артиста Серёжи Аверина зрители смогут увидеть путь становления музыканта в индустрии. Аверин признался, что с ранних лет был поклонником Басты. Теперь же вместе со своим кумиром он создал трек «Светом». Композиция будет выпущена уже 4 апреля.

Ранее Баста представил клип на песню «Последний рейв», режиссёром которого выступил сам.

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