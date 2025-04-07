Сергей Жуков посвятил Александру Овечкину новую версию трека «18 мне уже»

Лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравил хоккеиста Александра Овечкина с новым рекордом. Музыкант опубликовал в соцсетях новую версию трека «18 мне уже». По словам Жукова, Овечкин — большой поклонник композиции.

© Pavel Kashaev/globallookpress.com, Gerry Angus/Icon Sportswire/globallookpress.com, Рамблер

Музыкант изменил слова песни, но оставил в ней прежнюю аранжировку. Теперь в припеве звучат строчки «Забирай домой трофей, в мире нет тебя сильней, ты для взрослых и детей даришь зрелищный хоккей». Жуков призвал спортсмена «не робеть» и забить ещё несколько шайб. В песне также появился припев на английском языке.

На этих выходных Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забив 895 шайб и тем самым став самым результативным снайпером в истории Национальной Хоккейной Лиги. С 2005 года спортсмен играет в американском клубе «Вашингтон Кэпиталз» на позиции нападающего. В 2010-м Овечкин стал капитаном команды.

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