Как составить плейлист для вечеринки: советы диджеев

Плейлист для вечеринки — это не просто случайный набор треков, а инструмент, который может и гостей развеселить, и создать атмосферу всего вечера. На что обратить внимание при выборе музыки, читайте в материале «Рамблера». В нём вы также найдёте советы от диджеев.

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Определите формат вечеринки

При подготовке к вечеринке сперва определите её формат. От него будет зависеть и выбор треков, и план проведения мероприятия. Например, если это будет день рождения, то нужно обратить внимание на то, какие песни любит именинник, и предусмотрены ли в программе тосты и конкурсы. Потому что во время активностей музыку нужно будет подстраивать под обстановку. Если вы готовите плейлист для тематической вечеринки, то выбор треков будет зависеть от выбранного стиля.

При этом строгих правил составления плейлиста, касающихся формата вечера, нет. Солист электронной группы Turbosh Даня Пименов уверен, что все эти рамки условны.

Грубо говоря, если вам не взбредёт классная идея поставить группу «Влажные Ватрушки» на вечеринке-презентации нового Rolls-Royce, то проблем быть не должно.

Ориентируйтесь на вкусы аудитории

Во время подготовки к вечеринке следует также учесть, какие люди собираются на неё прийти. Во-первых, уточните возраст гостей. Например, если основная аудитория — молодёжь от 16 до 22 лет, то смело включайте завирусившиеся в соцсетях треки. Если на мероприятии будет смешанная аудитория, то лучше остановиться на хитах, знакомых всем.

Чтобы лучше ориентироваться в том, какая музыка пользуется популярностью, участник инди-коллектива TAPENIGHT Дима Батарин советует чаще ходить на вечеринки. Это поможет вам лучше ориентироваться в современной музыкальной обстановке.

Музыкальный эксперт и руководитель Бюро Insimple Алексей Николаев предлагает провести опрос. То есть можно заранее узнать у гостей об их музыкальных предпочтениях, попросив их прислать ссылки на любимые треки, альбомы или плейлисты. Концентрироваться исключительно на своём вкусе и «самовыражаться», по мнению Николаева, не стоит. Вам следует прислушиваться к другим и подстраиваться под общее настроение.

Я точно понимаю, что во время вечеринки у меня нет особой роли. Я просто один из её участников, у которого под рукой оказались записи. Не более того.

От комфорта публики на вечеринке зависит общая атмосфера вечера. Николаев сравнивает общение диджея и аудитории с романтическими отношениями. Поэтому он советует уделить особое внимание вашим инстинктам, которые подскажут, какую музыку стоит включить в тот или иной момент.

Не забывайте про хиты

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Нет единого правила, сколько популярных песен вы должны включить за вечер. Это всё зависит от ситуации и аудитории, для которой вы играете. Например, диджей Андрей Курченко считает, что можно даже весь плейлист построить на хитах, если людям тяжело воспринимать новую музыку.

Хиты периодически необходимо включать, конечно, но они должны звучать в нужный момент. На это влияет мастерство диджея.

Похожей точки зрения придерживается и Алексей Николаев. По его мнению, важно следить, чтобы аудитория одновременно и узнавала привычные мелодии, и вдохновлялась чем-то новым, расширяя свои горизонты.

При этом некоторые диджеи отметили, что не любят включать много популярных песен на вечеринках. И на то у них есть свои причины. Музыкант и диджей Сергей Пушкин, выступающий под псевдонимом Betelgeize, думает, что из-за большого количества хитов в плейлисте теряется смысл прослушивания музыки. Диджей Natasha Bai объясняет это тем, что известные треки не всегда уместны.

Я люблю иногда ставить какой-нибудь редкий (или свой) ремикс на что-то популярное, чтобы приподнять настроение, но стараюсь делать это очень аккуратно. Если трек очень хитовый или если идёт несколько известных песен подряд, то сложно вырулить обратно в свой вайб.

Дима Батарин считает, что всегда нужно отталкиваться от того, насколько уместен трек в конкретный вечер.

Все в мире относительно, и в ночной вселенной тоже. Кажется, нет трека, который был бы негативно принят на 100% вечеринок. Но есть треки, сыгранные в неправильное время.

Следите за динамикой плейлиста

По мнению Андрея Курченко, плейлист должен идти по нарастающей. Например, во время прихода гостей лучше играть лёгкую атмосферную музыку, а в разгаре вечера — танцевальную. При этом не стоит забывать про медленные композиции.

Есть старое правило со времен дискотек 80-х годов: сначала три быстрых песни, а потом одна медленная. Медляки позволяли скромному молодому человеку пригласить девушку на танец, познакомиться. Но даже сейчас это правило действует, причина другая — людям надо дать возможность отдохнуть от интенсивных танцев, перевести дух, выпить, наконец.

Заканчивать вечеринку стоит спокойными треками, чтобы не выжимать последние силы аудитории и оставить у неё приятное послевкусие.

Сергей Пушкин советует придерживаться музыкального сторителлинга. Выберите какую-нибудь концепцию, вокруг которой вам бы хотелось бы построить весь плейлист. Пушкин также добавил, что лучше не обрывать композиции на середине и давать им звучать до конца.

Подготовьте заранее больше треков, чем нужно

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Количество треков, которые вы вставите в плейлист, в первую очередь зависит от продолжительности мероприятия. Лучше выбрать больше песен, чем вам скорее всего понадобится. Похожего правила придерживается и Алексей Николаев.

Я всегда беру с собой больше музыки, чем играю на вечеринке. Это позволяет мне импровизировать и свободнее вести диалог с аудиторией.

Дима Батарин, например, заранее составляет примерно три плейлиста, состоящих из 25-30 треков. На вечеринке он спокойно переключается между ними, ориентируясь по ситуации на танцполе.

Сложно попасть во вкусы людей, сидя дома перед компом. Но со временем начинаешь примерно понимать форматы вечеринок и аудиторию. Поэтому советую слушать много музыки и наперёд создавать тематические плейлисты. Носите их на флешках, чтобы подхватить любой вайб на вечеринке.

Не бойтесь ошибиться

Сергей Пушкин уверен, что при составлении плейлиста нет правил, поэтому и нарушить их не получится.

Возможно, тебя не так поймут, или это не будет соответствовать каким-то стандартам, но самого понятия «ошибка» в музыке не существует. Думаю, что при составлении плейлиста это даже более ярко выражено.

Так же считает Даня Пименов. Он выделил главный принцип при составлении плейлиста — «слушать своё сердце».

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Музыка может стать одной из изюминок вашего вечера, поэтому стоит заранее подготовиться к вечеринке, учитывая формат мероприятия и его аудиторию. Составляя плейлист, следите за тем, чтобы его динамика шла по нарастающей. При этом в конце вечера лучше включить спокойные композиции. Чтобы вы смогли лучше взаимодействовать с аудиторией и переключать треки, исходя из обстановки на танцполе, берите с собой больше музыки, чем вам будет необходимо.

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