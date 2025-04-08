Мадонна и Элтон Джон прекратили многолетнюю вражду

Американская певица Мадонна выложила в соцсети совместную фотографию с Элтоном Джоном. В посте она объявила о том, что помирилась с культовым британским музыкантом спустя 20 лет вражды. Артистка также отметила, что Элтон Джон написал песню специально для неё и уже предложил ей сотрудничество.

© Sven Hoppe/globallookpress.com, Alessandro Bremec/globallookpress.com, Рамблер

Чтобы поговорить с Джоном «лицом к лицу», Мадонна прошла за кулисы шоу Saturday Night Live, на котором тот выступал 5 апреля. По словам артистки, первое, что сказал Джон, когда увидел её, было: «Прости меня». После его искреннего извинения стена между ними рухнула. Певица вспоминает, что они обнимались несколько минут.

Перепалка между Элтоном Джоном и Мадонной началась в нулевых. Тогда Джон раскритиковал трек певицы Die Another Day, ставший саундтреком к одноимённому фильму о Джеймсе Бонде. После этого он несколько раз обвинял Мадонну в использовании фонограммы, а один раз даже назвал её «ярмарочной стриптизёршей».

«На протяжении десятилетий мне было больно осознавать, что человек, которым я так восхищалась, публично высказывает свою неприязнь ко мне как к артисту. Я этого не понимала», – написала Мадонна в своём посте.

Ранее Элтон Джон признался, что ему была ненавистна мысль о выпуске сольной пластинки.

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